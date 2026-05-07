Steuerschätzung vergrößert Milliardenlöcher in öffentlichen Kassen

Berlin, 07. ⁠Mai (Reuters) - Der Iran-Krieg und der damit verbundene Energiepreisschock belasten die deutsche Wirtschaft und reißen ein Milliardenloch in die öffentlichen Kassen. Nach der am Donnerstag vorgestellten Mai-Steuerschätzung müssen Bund, Länder und Gemeinden bis 2030 mit insgesamt 87,5 Milliarden Euro weniger Einnahmen rechnen als noch im Herbst erwartet. Allein ‌der Bund muss in diesem Zeitraum auf 52,3 Milliarden Euro verzichten. Für das Haushaltsjahr 2027 muss Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) einen zusätzlichen Fehlbetrag von 10,1 Milliarden Euro einkalkulieren. Nach Angaben ⁠seines Ministeriums ⁠ist dies in der Eckwerte-Planung der Regierung bereits berücksichtigt. Unter dem Strich erhöhe sich der Sparbedarf für 2027 um "etwa eine Milliarde Euro", sagte Klingbeil bei der Vorstellung der Ergebnisse in Berlin.

Für das laufende Jahr werden für den Bund um 9,9 Milliarden Euro geringere Steuereinnahmen veranschlagt, bei Gesamteinnahmen des Staates aus Steuern in Höhe von 998,7 Milliarden Euro. Im kommenden ‌Jahr überschreiten die Einnahmen voraussichtlich die Billionenmarke mit 1033,3 ‌Milliarden Euro. Für 2026 rechnet Klingbeil unterm Strich mit Mindereinnahmen von etwa fünf Milliarden Euro. Diese Summe lasse sich nach der Erfahrung der vergangenen Jahre im Haushaltsvollzug einsparen.

Klingbeil machte für die Entwicklung ⁠den früheren US-Präsidenten Donald Trump verantwortlich. "Trumps verantwortungsloser Krieg und der daraus resultierende weltweite Energiepreis-Schock bremsen ‌die positive wirtschaftliche Dynamik vorerst aus", erklärte Klingbeil. ⁠Die Lage bleibe von großen Unsicherheiten geprägt und erfordere permanentes Krisenmanagement. "Wir nehmen die Entwicklungen ernst und bereiten uns darauf vor, jederzeit zu handeln, wenn die Krise sich weiter zuspitzt."

Der Haushaltsexperte des Koalitionspartners CDU, Christian Haase, forderte Strukturreformen. "Es gibt keine neuen ‌Verteilungsspielräume im Haushalt - im Gegenteil", sagte Haase. ⁠Der Fokus müsse auf einer Wachstumswende liegen. "Der ⁠Schlüssel zum Erfolg ist daher eine kluge, aktivierende Steuerpolitik, flankiert von Strukturreformen." Gleichzeitig müssten die Bemühungen beim Bürokratieabbau intensiviert werden.

Die neuen Zahlen verschärfen die ohnehin schwierige Haushaltslage der Koalition. Für die mittelfristige Finanzplanung bis 2030 klaffte bereits vor den nun verschlechterten Zahlen eine Lücke von rund 140 Milliarden Euro.

Grundlage der düsteren Prognose ist die Annahme der Bundesregierung, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nur um 0,5 Prozent wächst. Als Gründe gelten die faktische Sperrung der Straße von Hormus und die damit verbundenen Preisanstiege. "Dieser Krieg kostet ⁠uns Geld", sagte Klingbeil.

(Bericht von Holger Hansen und Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)