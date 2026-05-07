Suss Microtec startet erwartet schwach ins Jahr - Aufträge geben Zuversicht

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Mircotec ist wie erwartet mit deutlichen Rückgängen ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 31 Prozent auf 86,5 Millionen Euro zurück, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Garching mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um knapp 84 Prozent noch deutlich stärker auf 3,7 Millionen Euro, die entsprechende Marge (Ebit) sackte von 18 auf 4,3 Prozent ab. Unter dem Strich fiel der Gewinn von 16,6 auf 2,5 Millionen Euro. Der Auftragseingang und die Aussicht auf weitere Orders geben Unternehmenschef Burkhardt Frick allerdings Zuversicht, den Jahresausblick dennoch erreichen zu können. Die Bestellungen zogen in den drei Monaten bis März um fast 70 Prozent auf 149,3 Millionen Euro an./men/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SUSS MicroTec
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

Aktienmarkt
Positive Signale im Iran-Krieg treiben Kurse nach obengestern, 10:24 Uhr · dpa-AFX
Positive Signale im Iran-Krieg treiben Kurse nach oben
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istgestern, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen