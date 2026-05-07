Swiss Re mit überraschend hohem Gewinnanstieg dank weniger Naturgroßschäden

Zürich, ⁠07. Mai (Reuters) - Der Rückversicherer Swiss Re hat im ersten Quartal dank weniger Naturgroßschäden und Wachstum in allen Geschäftssparten seinen Gewinn mehr als erwartet gesteigert. ‌Der Nettogewinn kletterte um 19 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar, wie Swiss Re am Donnerstag ⁠in ⁠Zürich mitteilte. Analysten hatten einer Umfrage von Vara Research zufolge mit einem Gewinn von 1,2 Milliarden Dollar gerechnet.

Der Brutto-Versicherungsumsatz des weltweit zweitgrößten Rückversicherers sank dagegen leicht auf 10,03 (Vorjahresperiode: 10,41) ‌Milliarden Dollar und entsprach damit ‌den Erwartungen der Analysten. Die Aktien fielen im Vormittagshandel um rund vier Prozent. Jefferies-Analysten wiesen auf ⁠einen anhaltenden Preisrückgang bei den Erneuerungsrunden hin. Bei ‌den Vertrags-Neuverhandlungen im April ⁠verzeichnete die Schaden- und Unfallversicherung nach Firmenangaben einen Nettopreisrückgang von 6,1 Prozent.

Finanzchef Anders Malmström sagte, das Unternehmen habe zusätzliche Rückstellungen ‌von rund 400 ⁠Millionen Dollar für mögliche Auswirkungen ⁠des Iran-Kriegs gebildet. Konzernchef Andreas Berger bekräftigte die Finanzziele für 2026 und sagte, das Unternehmen sei auf einem guten Weg, diese zu erreichen. Die Eigenkapitalrendite (ROE) lag im ersten Quartal bei 23,6 Prozent.

(Bericht von Tom Sims und Marleen Kaesebier, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkt)