Trump setzt Frist für Umsetzung von Zolldeal und droht EU
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Zollstreit mit der Europäischen Union setzt US-Präsident Donald Trump eine Frist für die Umsetzung der Handelsvereinbarung. Sollte die EU nicht bis zum Geburtstag der USA - dem 4. Juli - ihren Teil des Abkommens erfüllen, würden die Zölle "leider sofort auf ein viel höheres Niveau steigen", teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit./ngu/DP/he
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