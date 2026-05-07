Ukraine schickt Chefunterhändler zu Gesprächen in die USA

Kiew, 07. Mai (Reuters) - ⁠Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow ist zu Gesprächen mit US-Vertretern in Miami eingetroffen. Er soll die seit Monaten festgefahrenen Friedensverhandlungen zur Beendigung des russischen Angriffskrieges wieder in Gang bringen, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Online-Plattform X mit. Umjerow habe den Auftrag, einen möglichen Gefangenenaustausch zu erörtern und die diplomatischen Bemühungen zu verstärken. "Wir stehen in ‌ständigem Austausch mit der amerikanischen Seite", erklärte Selenskyj. "Wir arbeiten daran, dass dies dazu beiträgt, einen würdigen Frieden näher zu bringen und die Sicherheit zu garantieren."

Die Verhandlungen zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die ⁠Ukraine stecken seit ⁠Monaten in einer Sackgasse. Die Regierung in Kiew hatte gehofft, dass die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner im Frühjahr in die Ukraine reisen würden. Zu dem Besuch kam es jedoch nicht, da sich die Aufmerksamkeit der Regierung in Washington angesichts des Krieges gegen den Iran weitgehend von der Ukraine abgewandt hat.

Die von den USA vermittelten Gespräche sind vor allem wegen der ostukrainischen Region Donezk festgefahren. Die Regierung ‌in Moskau fordert, dass Kiew seine Truppen aus den Teilen der ‌Region abzieht, die Russland während seiner vierjährigen Invasion bislang nicht erobern konnte. Die Ukraine lehnt die Abtretung der von ihr kontrollierten Gebiete ab. Die letzte Runde trilateraler Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA fand im Februar ⁠statt. Seitdem haben ukrainische und russische Vertreter nur noch Einzelgespräche mit dem US-Team geführt. US-Präsident Donald Trump und ‌der russische Präsident Wladimir Putin hatten am 29. April ⁠in einem Telefonat über eine mögliche Waffenruhe beraten.

Zuletzt hatten beide Kriegsparteien Vorschläge für eine Feuerpause abgelehnt. Das russische Verteidigungsministerium kündigte der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge eine Feuerpause vom 8. bis zum 10. Mai an - ursprünglich war dies für den 8. Und 9. Mai anberaumt. An diesen ‌Tagen feiert Russland den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland ⁠mit einer Militärparade in Moskau. Die Ukraine wirft ⁠der Regierung in Moskau vor, die Waffenruhe diene lediglich dem Schutz der Parade vor ukrainischen Drohnenangriffen. Kiew bot stattdessen eine unbefristete Feuerpause ab dem 6. Mai an, was Russland bislang ignoriert. Die Ukraine warf Moskau zudem vor, die Waffenruhe zu verletzen und kündigte an, die Handlungen Russlands zu spiegeln.

Russland hat unterdessen die Sicherheitsvorkehrungen für Präsident Wladimir Putin vor den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 9. Mai verschärft. Grund sei eine terroristische Bedrohung durch die Ukraine, teilte das Präsidialamt in Moskau am Donnerstag mit. Die Behörden in Moskau seien in höchster Alarmbereitschaft, nachdem es zuletzt vermehrt zu Drohnenangriffen gekommen war. ⁠Für den Fall ukrainischer Angriffe während der Feierlichkeiten drohte Moskau mit massiven Raketenangriffen auf das Zentrum von Kiew.

(Bericht von ReutersBearbeitet von Alexander Ratz und Isabelle NosckRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)