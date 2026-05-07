Berlin, 07. ⁠Mai (Reuters) - Vier Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt baut die AfD dort einer Umfrage zufolge ihren deutlichen Vorsprung vor der CDU von Ministerpräsident Sven Schulze aus. Die AfD kommt in dem ostdeutschen Bundesland derzeit ‌auf 41 Prozent, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Befragung von infratest dimap im Auftrag des MDR, der "Mitteldeutschen Zeitung" und der "Volksstimme" ⁠hervorgeht. Damit ⁠legt sie bei der Sonntagsfrage im Vergleich zur vorhergehenden Umfrage zwei Prozentpunkte zu. Die CDU verliert einen Punkt auf 26 Prozent. Die Linke büßt ebenfalls einen Punkt ein und kommt auf zwölf Prozent, die mitregierende SPD bleibt bei sieben Prozent.

Unter der Fünf-Prozent-Hürde für ‌einen Einzug in den Magdeburger Landtag bleiben ‌der Umfrage zufolge mit jeweils vier Prozent die Grünen und das BSW. Die Grünen können einen Punkt zulegen, während das BSW zwei Punkte ⁠verliert. Die noch mitregierende FDP wird wegen ihrer niedrigen Werte nicht ‌einzeln ausgewiesen und fällt in die ⁠Kategorie "Andere".

Der Befragung zufolge sind immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt dafür, dass die AfD nach der Wahl im September die nächste Landesregierung anführen sollte - auch wenn die CDU bei der ‌entsprechenden Frage noch hauchdünn vorn liegt. ⁠Die AfD konnte aber sechs ⁠Prozentpunkte zulegen auf 43 Prozent, während die CDU ein Minus von drei Punkten auf 44 Prozent hinnehmen muss. Würde der Ministerpräsident direkt gewählt, läge der derzeitige Regierungschef Schulze mit 36 Prozent vor AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund mit 32 Prozent.

Für das aktuelle Stimmungsbild wurden den Angaben zufolge gut 1100 Wahlberechtigte in Sachsen-Anhalt in der Zeit vom 29. April bis 5. Mai 2026 befragt.

(Bericht von Elke ⁠Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)