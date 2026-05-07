Umfrage unter EU-Bürgern: Vertrauen in die USA deutlich gesunken

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Europäerinnen und Europäer hält die USA laut einer Untersuchung mit Befragungen in allen 27 EU-Ländern nicht für einen vertrauenswürdigen Partner. Die US-Präsidentschaft von Donald Trump habe tiefe Spuren hinterlassen, teilte die Bertelsmann Stiftung anlässlich einer Analyse mit. Dafür seien im März 2026 gut 18.000 Erwachsene zwischen 18 und 69 Jahren repräsentativ vom Forschungsinstitut Nira Data befragt worden.

Demnach gaben 58 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in der EU an, die USA seien kein vertrauenswürdiger Partner. In Deutschland sagten das sogar 73 Prozent, schilderte Studienautor Florian Kommer auf dpa-Anfrage. Hingegen sind in den 27 EU-Ländern im Durchschnitt entsprechend lediglich 42 Prozent der Auffassung, die USA seien vertrauenswürdiger Partner.

Zudem halten nur 31 Prozent der Befragten die USA für den wichtigsten Partner der EU. Im September 2024 waren das noch 51 Prozent, also ein Absturz um 20 Prozentpunkte.

Viele meinen, Europa solle eigenständiger werden

Mit 73 Prozent finden fast drei von vier befragten Bürgerinnen und Bürgern aktuell, Europa solle nach Jahrzehnten enger Anbindung an die Vereinigten Staaten "seinen eigenen Weg gehen". Im Herbst 2024 waren 63 Prozent dieser Auffassung. Fazit der Stiftung: "Ein polarisierender US-Präsident und zunehmende geopolitische Spannungen haben die öffentliche Meinung in Europa in Richtung größerer Eigenständigkeit verschoben."

Zugleich zeige sich: China gewinne bei den EU-Befragten nicht als möglicher alternativer Partner an Bedeutung, die Skepsis bleibe hoch. Großbritannien und Kanada werde hingegen laut Studie als strategischer Partner eine größere Rolle zugeschrieben. Die Unterstützung für das Verteidigungsbündnis Nato werde von einer klaren Mehrheit (63 Prozent) weiterhin als zentralen Pfeiler der Sicherheit gesehen./wa/DP/zb