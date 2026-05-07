Unicredit gibt Teil ihres Russlandgeschäfts in die Emirate ab

Frankfurt, ⁠07. Mai (Reuters) - Die italienische Großbank Unicredit trennt sich mit Milliardenverlusten von einem Teil ‌ihrer russischen Tochter. Käufer sei ein privater Investor aus den ⁠Vereinigten ⁠Arabischen Emiraten, teilte Unicredit am Donnerstag mit. Die Transaktion werde zu einer Ertragsbelastung von 3,0 bis ‌3,3 Milliarden Euro ‌führen und solle in der ersten Hälfte des kommenden ⁠Jahres abgeschlossen sein. Die Gewinnerwartungen ‌innerhalb des ⁠Konzern-Umbauprogramms "Unicredit Unlimited" für die Jahre 2028 bis 2030 würden davon nicht berührt. Unicredit ‌werde ⁠sich danach in Russland ⁠auf die Abwicklung internationaler Zahlungen für nicht-sanktionierte Firmenkunden konzentrieren.

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)