Unicredit gibt Teil ihres Russlandgeschäfts in die Emirate ab
Frankfurt, 07. Mai (Reuters) - Die italienische Großbank Unicredit trennt sich mit Milliardenverlusten von einem Teil ihrer russischen Tochter. Käufer sei ein privater Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, teilte Unicredit am Donnerstag mit. Die Transaktion werde zu einer Ertragsbelastung von 3,0 bis 3,3 Milliarden Euro führen und solle in der ersten Hälfte des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Die Gewinnerwartungen innerhalb des Konzern-Umbauprogramms "Unicredit Unlimited" für die Jahre 2028 bis 2030 würden davon nicht berührt. Unicredit werde sich danach in Russland auf die Abwicklung internationaler Zahlungen für nicht-sanktionierte Firmenkunden konzentrieren.
(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)