Unicredit gibt Teil ihres Russlandgeschäfts in die Emirate ab

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Frankfurt, ⁠07. Mai (Reuters) - Die italienische Großbank Unicredit trennt sich mit Milliardenverlusten von einem Teil ‌ihrer russischen Tochter. Käufer sei ein privater Investor aus den ⁠Vereinigten ⁠Arabischen Emiraten, teilte Unicredit am Donnerstag mit. Die Transaktion werde zu einer Ertragsbelastung von 3,0 bis ‌3,3 Milliarden Euro ‌führen und solle in der ersten Hälfte des kommenden ⁠Jahres abgeschlossen sein. Die Gewinnerwartungen ‌innerhalb des ⁠Konzern-Umbauprogramms "Unicredit Unlimited" für die Jahre 2028 bis 2030 würden davon nicht berührt. Unicredit ‌werde ⁠sich danach in Russland ⁠auf die Abwicklung internationaler Zahlungen für nicht-sanktionierte Firmenkunden konzentrieren.

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UniCredit

Das könnte dich auch interessieren

Bietet umgerechnet 30,80 Euro je Aktie
Unicredit macht Angebot für Commerzbank - deutlich unter dem Kurs05. Mai · dpa-AFX
Unicredit macht Angebot für Commerzbank - deutlich unter dem Kurs
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig istgestern, 09:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen