US-Anleihen: Kaum verändert nach jüngsten Kursgwinnen

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,03 Prozent auf 110,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,36 Prozent.

Die Anleihen verteidigten so ihre jüngsten Kursaufschläge. An den Märkten dominiert die Hoffnung auf einen baldigen Frieden im Iran. Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Damit verbunden ist die Aussicht auf deutlich sinkende Ölpreise und damit auf ein Abflauen der Inflationsrisiken. Insofern gerieten die Renditen zuletzt unter Druck.

Allerdings drohte Trump dem Iran in einem Interview des Senders PBS erneut: Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren". Der Iran wies Berichte über eine bevorstehende Einigung als überzogen zurück. Ein US-Verhandlungsvorschlag werde geprüft. Der Sender CNN berichtete, der Iran werde den pakistanischen Vermittlern voraussichtlich heute seine Antwort dazu übergeben.

In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche etwas gestiegen. Die Kennzahl befindet sich aber weiter auf einem sehr niedrigen Niveau. Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung unerwartet robust ausgefallen. Der April-Bericht wird an diesem Freitag erwartet./jsl/jha/

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