Vodafone bietet souveräne Cloud in Kooperation mit Amazon an

Frankfurt, ⁠07. Mai (Reuters) - Vodafone Deutschland bietet seinen Kunden erstmals Zugriff auf souveräne europäische Rechenzentren des weltgrößten Cloud-Anbieters Amazon Web Services (AWS). "Souveränität bedeutet, die eigenen Daten ‌jederzeit unter Kontrolle zu haben", sagte Hagen Rickmann, Chef des Vodafone-Firmenkundengeschäfts, am Donnerstag. "Die Zusammenarbeit ist ⁠der nächste ⁠Schritt, um unser Cloud-Angebot zu stärken und unsere Kunden auf ihrem Weg in die digitale Zukunft zu unterstützen." In Cloud-Dienstleistungen setzt das Unternehmen seine Hoffnungen, nachdem durch den ‌Wegfall des sogenannten Nebenkostenprivilegs zahlreiche ‌Kunden verloren gegangen waren. Seit Mitte 2024 können Mieter ihren TV- und Kabelnetz-Anbieter frei wählen.

AWS hatte ⁠zu Jahresbeginn in Brandenburg ein Rechenzentrum für die ‌Verarbeitung von Daten europäischer ⁠Anwender in Betrieb genommen. Weitere Standorte im In- und Ausland sollen folgen. Die sogenannte AWS European Sovereign Cloud ist physisch ‌und rechtlich von ⁠den übrigen Servern des ⁠Konzerns getrennt. Die Tochter des Online-Händlers Amazon reagiert damit auf die zunehmenden Sorgen europäischer Kunden über einen Zugriff von US-Behörden auf ihre Daten. Andere US-Konzerne wie Microsoft oder Google bieten ähnliche Lösungen an.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)