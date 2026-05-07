Vonovia verdient unter dem Strich etwas weniger

BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat im ersten Quartal vor allem von höheren Mieteinnahmen profitiert. Aber auch im Geschäft mit Zusatzleistungen steuerte zum Zuwachs des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) bei, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auf den Gewinn drückten hingegen höhere Finanzierungskosten. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen, zugleich bleibt der Abbau der Schulden im Fokus.

Vonovia profitiert weiterhin wie alle Vermieter von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die monatliche Miete stieg in den ersten drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich auf im Schnitt 8,46 Euro pro Quadratmeter - das waren 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Auch im operativen Geschäft lief es für das Unternehmen weiterhin gut: Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte auch dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Immobilie im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 711,6 Millionen Euro zu. Unter dem Strich ging der auf die Aktionäre anfallende bereinigte Gewinn vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um 7,2 Prozent auf 365,6 Millionen Euro zurück./mne/stk