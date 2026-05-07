Vor diesen Herausforderungen steht der neue Fed-Chef

Am kommenden Montag stimmt der US-Senat über die Nominierung des designierten Nachfolgers von Jerome Powell als Vorsitzenden der US-Notenbank ab. Kevin Warsh soll von Mai 2026 bis Mai 2030 die Führung der Federal Reserve übernehmen – und damit ein für die Kapitalmärkte zentrales Amt ausüben. Wir dröseln für dich auf, was von seiner Amtszeit zu erwarten ist.

Wer ist Kevin Warsh?

Kevin Warsh ist ein US-Ökonom und ehemaliger Investmentbanker, der bereits von 2006 bis 2011 im Führungsgremium der Federal Reserve saß. Dort spielte er insbesondere während der Finanzkrise 2008 eine wichtige Rolle als Bindeglied zwischen Notenbank und Finanzmärkten.

Nach seiner Fed-Zeit arbeitete er in der Finanzbranche und als Wissenschaftler an der Stanford University. 2026 wurde er von Donald Trump offiziell als Nachfolger von Jerome Powell nominiert und steht nun kurz vor der Bestätigung durch den Senat.

Seine Nominierung wird klar dem politischen Lager Trumps zugerechnet, auch wenn er in Anhörungen wiederholt die Unabhängigkeit der Notenbank betont hat. Inhaltlich positionierte er sich im Vorfeld als Reformer: Er will die Rolle der Fed stärker auf Preisstabilität fokussieren, ihre Kommunikation vereinfachen und unkonventionelle Instrumente wie zum Beispiel das so genannte "quantitative easing" (siehe Infobox unten) zurückdrängen.

Quantitative Easing (QE) ist eine geldpolitische Maßnahme der US-Notenbank, der Federal Reserve System. Dabei kauft die Fed große Mengen an Staatsanleihen und anderen Wertpapieren von Banken und Investoren. Dadurch gelangt mehr Geld in den Finanzmarkt, die Zinsen sinken und Kredite werden günstiger. Ziel ist es, die Wirtschaft in Krisenzeiten zu stabilisieren, Investitionen anzuregen und Deflation zu verhindern. QE wurde besonders nach der Finanzkrise 2008 und während der Corona-Pandemie eingesetzt. Kritiker warnen jedoch, dass langfristig Inflation entstehen oder Vermögenspreise aufgeblasen werden, bei Aktien und Immobilien etwa.

Marktbeobachter sind aktuell jedoch noch uneins, was von Warsh zu erwarten ist. Einerseits kritisiert er die expansive Geldpolitik der letzten Jahre und strebt eine kleinere Fed-Bilanz sowie eine strengere Kontrolle der Teuerungsrate an. Andererseits signalisiert er Offenheit für niedrigere Zinsen, insbesondere wenn strukturelle Faktoren wie Technologie die Inflation dämpfen.

Politischer Druck aus dem Weißen Haus

Trump forderte bereits in den vergangenen Monaten mehrfach öffentlich eine Senkung der Leitzinsen und ging den Amtsinhaber Jerome Powell verbal an, oftmals deutlich unter der Gürtellinie. Erst am vergangen Montag erneuerte er seine Forderung nach einer Zinssenkung auf der hauseigenen Social-Media Plattform Truth Social.

Quelle: Truth Social

Auf die Trumpschen Forderungen nach Zinssenkungen angesprochen während der Anhörung vor dem Senate Banking Committee im April, betonte Warsh die Unabhängigkeit der Notenbank.

“"Der Präsident hat mich nie gebeten, mich auf eine bestimmte Zinsentscheidung festzulegen. Ich würde auch nie einwilligen, wenn er es tun würde – hat er aber nie."“ – Kevin Warsh

Ob es ihm jedoch – ähnlich wie dem aktuellen Amtsinhaber Jerome Powell – gelingen wird, dem Druck aus dem Weißen Haus dauerhaft standzuhalten, bleibt abzuwarten.

Trumps Außenpolitik befeuert Inflation

Aus der Sicht der Notenbank wären Zinssenkungen zum aktuellen Zeitpunkt eher eine schlechte Idee. Die jährliche Teuerungsrate in den USA lag in den vergangenen fünf Jahren in jedem einzelnen Monat oberhalb des Zwei-Prozent-Inflationsziels der Federal Reserve und damit oberhalb der angestrebten Preisstabilität. Im März sprang die Inflation in den USA dann sogar auf 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Quelle: Tradingeconomics

Haupttreiber der Teuerung im März waren dabei ganz klar die durch den Irankrieg deutlich gestiegenen Energiekosten. Diese legten im März in den Vereinigten Staaten um satte zwölf Prozent zu. Die Daten für den Monat April sind aktuell noch nicht veröffentlicht.

Quelle: Tradingeconomics

Wachsende Zweifel an der künftigen Zinsentwicklung

Laut dem Fed-Watch Tool der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit (Stand 07.05.2026) für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte beim nächsten Treffen des Offenmarktausschusses Mitte Juni bei lediglich 5,8 Prozent. Auch in den Folgemonaten der zweiten Jahreshälfte wird aktuell mehrheitlich keine Zinssenkung erwartet. Im Gegenteil: Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember-Treffen ist aktuell etwa genau so hoch wie die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung.

Quelle: CME GROUP

Dies spiegelt die derzeitige Unsicherheit hinsichtlich der Entwicklung der Leitzinsen in den kommenden Monaten gut wider. Einerseits bleibt offen, ob ein möglicher Fed-Präsident Warsh seinen Ankündigungen tatsächlich Taten folgen lässt, die Unabhängigkeit der Notenbank wahrt und dem politischen Druck aus dem Weißen Haus standhält. Andererseits ist die geopolitische Lage im Iran weiterhin äußerst fragil, sodass es voraussichtlich noch Monate dauern dürfte, bis sich die Energiepreise wieder normalisieren.

Vor diesem Hintergrund dürfte ein neuer Fed-Chef wie Kevin Warsh einen schweren Start ins Amt haben. Zwischen politischem Druck aus Washington, anhaltender Unsicherheit über die Zinsentwicklung und den geopolitischen Risiken am Persischen Golf steht die Notenbank vor einem äußerst anspruchsvollen Umfeld.

Jede geldpolitische Entscheidung birgt derzeit erhebliche wirtschaftliche und marktseitige Konsequenzen. Entsprechend schwierig dürfte es werden, Preisstabilität, Wachstum und die Glaubwürdigkeit der Notenbank gleichermaßen zu sichern. Um diesen Job ist Warsh nicht zu beneiden.

Was bedeutet Warsh für die Aktienmärkte?

Ein möglicher Fed-Chef Kevin Warsh könnte die Aktienmärkte zunächst stützen, da Investoren auf einen künftig lockereren Zinspfad hoffen. Vor allem Wachstums- und Technologieaktien reagieren traditionell positiv auf die Aussicht sinkender Zinsen. Besonders deutlich formulierte dies Marktstratege Dan Niles, der gegenüber Seeking Alpha erklärte:

“„Picking Kevin Warsh for Fed chair is great for the stock market.““ – Dan Niles

Hintergrund seiner Einschätzung ist die Erwartung, dass Warsh kurzfristig stärker auf Wachstumsrisiken reagieren und damit die Märkte unterstützen könnte. Gleichzeitig warnen Experten jedoch davor, dass Warsh langfristig für mehr Unsicherheit sorgen könnte, weil er die expansive Geldpolitik der vergangenen Jahre kritisch sieht.