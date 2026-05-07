München, ⁠07. Mai (Reuters) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat dank einer anziehenden Nachfrage Umsatz und Ergebnis im Auftaktquartal deutlich gesteigert. ‌Die Erlöse wuchsen um 19,8 Prozent auf 591 Millionen Euro, wie das Unternehmen ⁠am ⁠Donnerstag in München mitteilte. Das operative Ergebnis schoss auf 42 Millionen Euro von 12 Millionen Euro im Vorjahresquartal in die Höhe. Getrieben ‌sei die Belebung durch europäische ‌Infrastruktur- und Modernisierungsprogramme sowie eine robuste Nachfrage in Nordamerika, trotz US-Zöllen.

"Die spürbare ⁠Erholung in unserem europäischen Kernmarkt sowie ‌die gestiegene Nachfrage ⁠nach unseren Kompaktmaschinen ermöglichen der Wacker Neuson Group einen soliden Start in das Jahr 2026", erklärte Vorstandschef ‌Karl Tragl. "Es ⁠ist uns darüber hinaus ⁠gelungen, die geplanten Effizienzmaßnahmen umzusetzen und unsere Ertragskraft wieder deutlich zu steigern." Er bestätigte die Wachstumsprognose des Konzerns für das Gesamtjahr.

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)