Weiter keine Einigung der EU zur Umsetzung des Handelsabkommens mit USA

(neu: Südekum, ⁠Hintergrund)

Brüssel/Berlin, 07. Mai (Reuters) - Bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und den USA in Brüssel gibt es weiterhin keine Einigung. Zwar sieht der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Bernd Lange, Fortschritte. Doch es sei noch "ein weiter Weg", sagte er am Donnerstag. ‌Eine zweite Gesprächsrunde mit den EU-Regierungen habe die Differenzen bei Teilen der geplanten Regeln verringert, etwa zu einem Schutzmechanismus bei Verstößen und Bestimmungen zur Überprüfung des Abkommens. ⁠Das nächste ⁠Treffen der Unterhändler sei für den 19. Mai in Straßburg geplant, teilte das Europäische Parlament mit.

Die Verhandlungen stehen unter besonderer Beobachtung von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte vergangene Woche angekündigt, die Zölle auf Autos und Lastwagen aus der EU noch in dieser Woche von derzeit 15 auf 25 Prozent zu erhöhen. Die EU hatte sich ‌im Sommer 2025 mit den USA auf ein Handelsabkommen ‌verständigt. Darin wurde die Senkung der Autozölle von damals 27,5 auf 15 Prozent für Einfuhren aus der EU festgehalten. Unklar blieb aber, wann der niedrigere Zollsatz in Kraft treten würde.

Die ⁠USA hatten den Schritt daran geknüpft, dass die EU die notwendigen Gesetze zur Umsetzung ‌der versprochenen Zollsenkungen für US-Waren vorlegt. Die EU ⁠verpflichtete sich der Vereinbarung zufolge dazu, ihre Zölle auf alle US-Industriegüter abzuschaffen. Trump kritisierte, die Europäische Union halte das vereinbarte Abkommen nicht ein. Daher würden die USA die Autozölle wieder erhöhen. Viele EU-Länder wollen diese Drohung abwenden ‌und drängen auf eine rasche Umsetzung der ⁠Gesetzgebung zur Beseitigung von Einfuhrzöllen auf US-Waren.

Bundeskanzler ⁠Friedrich Merz hatte ein gewisses Verständnis für das Drängen von Trump eingeräumt. Auch der CDU-Chef pochte auf eine rasche Umsetzung des Handelsabkommens. Der Wirtschaftsberater von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Jens Südekum, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es gebe eine gewisse Gewöhnung auch der Finanzmärkte an Drohungen aus Washington. Nichts werde aber so heiß gegessen wie gekocht. Er widersprach auch Trumps Darstellung, die EU sei nicht vertragstreu. "Insofern bin ich auch noch relativ gelassen, was diese Zolldrohungen angeht."

(Bericht von Philip Blenkinsop, Chris Thomas, Mrinmay ⁠Dey und Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Mitarbeit von Esther Blank. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)