Weniger Ölförderung, höhere Preise - Shell steigert Quartalsgewinn

London, ⁠07. Mai (Reuters) - Europas größter Ölkonzern Shell hat trotz einer vom Iran-Krieg belasteten Öl- und Gasförderung den Quartalsgewinn kräftig gesteigert. ‌Der Konzernüberschuss sprang auf 6,92 Milliarden Dollar von 5,58 Milliarden ein Jahr ⁠zuvor ⁠und übertraf damit die mittleren Markterwartungen um mehr als eine halbe Milliarde. Im Vergleich zum Schlussquartal des Vorjahres verdoppelte sich der Gewinn sogar.

Wegen ‌des Iran-Kriegs sank die Öl- ‌und Gasförderung zum Vorquartal um vier Prozent. Unter anderem wurde im März ⁠eine Gasanlage des Konzerns in Katar durch ‌iranische Luftangriffe beschädigt, ⁠die Reparaturen dort könnten ein Jahr dauern. Beim Gewinn wurden die Mengenrückgänge unter anderem durch ein besseres ‌Handelsergebnis und ⁠höhere Preise wettgemacht. Die ⁠Aktionäre sollen fünf Prozent mehr Quartalsdividende erhalten, außerdem will der Konzern für drei Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen.

(Bericht von Shadia Nasralla, Stephanie Kelly und Olaf Brenner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)