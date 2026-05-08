Abfüllanlagenbauer Krones hinkt noch hinter Zielen her

München, ⁠08. Mai (Reuters) - Der weltgrößte Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones hinkt zu Jahresbeginn noch hinter seinen Zielen für 2026 her. Der Umsatz stieg währungsbereinigt nur um 1,4 Prozent auf ‌1,38 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Neutraubling bei Regensburg mitteilte. 50 Millionen ⁠Euro Umsatz ⁠hätten allein Wechselkurseffekte gekostet. Vor allem in der Prozesstechnik und der Intralogistik gingen die Umsätze zurück, das Kerngeschäft in der Abfüll- und Verpackungstechnik lag dagegen auf Kurs.

Der Auftragseingang, der mit ‌1,44 Milliarden Euro von Januar ‌bis März um fünf Prozent über Vorjahr lag, stimme Krones aber zuversichtlich, den Umsatz nun zu beschleunigen ⁠und die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen: ‌ein wechselkursbereinigtes Umsatzwachstum von ⁠drei bis fünf Prozent und eine operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) von 10,7 bis 11,1 Prozent. In den ersten drei Monaten lag die Ebitda-Marge bei ‌10,8 (2025: 10,6) Prozent. ⁠Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern ⁠und Abschreibungen (Ebitda) stagnierte bei 148,9 (149,3) Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Steuern sank im ersten Quartal auf 98,1 (107,9) Millionen Euro, weil die Abschreibungen sanken und das Finanzergebnis niedriger ausfiel. Der Trend soll sich aber bis Jahresende noch umkehren.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)