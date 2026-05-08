AKTIE IM FOKUS: Evonik nach Zahlen vorbörslich etwas stabilisiert

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei schwachen Tagen könnten sich die Aktien von Evonik am Freitag auch im schwachen Gesamtmarkt etwas erholen. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie mit 17,20 Euro um 0,9 Prozent über ihren Xetra-Schluss. Nach dem Jahreshoch vom Mittwoch bei 18,25 Euro waren sie zuletzt zeitweise wieder um gut 7,5 Prozent zurückgefallen.

UBS-Analyst Christian Bell rechnet mit einer leicht positiven Reaktion auf den Quartalsbericht. Das erste Quartal habe die Erwartungen etwas übertroffen und auch die Signale für das zweite seien besser als gedacht. Für das zweite Halbjahr klinge das Management allerdings bereits wieder verhaltener und rechne mit einer Normalisierung nach Vorzieheffekten in der ersten Jahreshälfte./ag/jha/

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