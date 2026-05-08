AKTIE IM FOKUS: Siltronic auf Hoch seit 2022 - fernab aller Kursziele

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siltronic haben im wieder schwierigeren Marktumfeld am Freitag mit 95,80 Euro einen Höchststand seit 2022 erreicht. Damit fehlt im laufenden Jahr nicht mehr viel zu einer Kursverdopplung.

Den Anlegern ist damit offensichtlich gleichgültig, dass Experten die Kursrally schon länger für ausgereizt halten. Kursziele der Analysten über dem aktuellen Niveau sucht man jedenfalls vergeblich, dafür gibt es teils deutlich tiefere wie beispielsweise die 33 Euro von Experte Didier Scemama von der Bank of America.

Analystin Maissa Keskes von Oddo BHF hatte erst am Montag ihre "Outperform"-Empfehlung in ein "Underperform" gedreht, nachdem ihr Kursziel von 75 Euro überschritten worden war. Schon da sah sie in der Bewertung des Waferherstellers den Höhepunkt des Geschäftszyklus enthalten. Der Kurs kletterte gleichwohl alleine im Wochenverlauf um weitere 20 Prozent nach oben./ag/jha/