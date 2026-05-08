AKTIE IM FOKUS: Suss Microtec schwach nach Rally - Analysten rudern zurück

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Rekordrally von Suss Microtec haben sich am Freitag zwei Analysten von ihren Empfehlungen verabschiedet. Nach bis zu 132 Prozent Kursplus im laufenden Jahr sehen Michael Kuhn von der Deutschen Bank und Malte Schaumann von Warburg Research nicht mehr viel Potenzial. Die Suss-Aktien landeten mit 83,20 Euro knapp unter Vortagestief, gut 8,5 Prozent unter dem am Donnerstag erreichten Rekord.

Kuhn lobte zwar den Bericht für das erste Quartal als hervorragend, mit dem Auftragsrekord als klarem Highlight. Schaumann stellte die Anleger allerdings darauf ein, dass der Auftragseingang im zweiten Quartal wohl seinen Höhepunkt erreicht. Die starke Dynamik hält er ohnehin für eingepreist./ag/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SUSS MicroTec

Das könnte dich auch interessieren

Speicherchiphersteller
Samsung knackt Billion-Dollar-Marke06. Mai · dpa-AFX
Samsung knackt Billion-Dollar-Marke
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen