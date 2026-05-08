AKTIE IM FOKUS: Suss Microtec schwach nach Rally - Analysten rudern zurück
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Rekordrally von Suss Microtec haben sich am Freitag zwei Analysten von ihren Empfehlungen verabschiedet. Nach bis zu 132 Prozent Kursplus im laufenden Jahr sehen Michael Kuhn von der Deutschen Bank und Malte Schaumann von Warburg Research nicht mehr viel Potenzial. Die Suss-Aktien landeten mit 83,20 Euro knapp unter Vortagestief, gut 8,5 Prozent unter dem am Donnerstag erreichten Rekord.
Kuhn lobte zwar den Bericht für das erste Quartal als hervorragend, mit dem Auftragsrekord als klarem Highlight. Schaumann stellte die Anleger allerdings darauf ein, dass der Auftragseingang im zweiten Quartal wohl seinen Höhepunkt erreicht. Die starke Dynamik hält er ohnehin für eingepreist./ag/jha/
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