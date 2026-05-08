US-Börsen dürften wieder steigen - Jobdaten im Blick

Im internationalen Kontext fallen die US-Aktienmärkte am Freitag mit positiven Indikationen auf. Während die Börsen in Europa mit Abschlägen darauf reagierten, dass Zusammenstöße zwischen den USA und dem Iran die Bemühungen um ein Kriegsende zu untergraben drohen, zeichnen sich in New York unmittelbar vor dem anstehenden Arbeitsmarktbericht Gewinne ab. Neben dem konjunkturellen Aspekt könne dieser den Anlegern auch neue Eindrücke für die Geldpolitik vermitteln.

Mit Rückenwind der KI-Fantasie fehlt dem S&P 500 und den Nasdaq-Leitindizes nicht viel, um ihre Rekordrally fortzusetzen: Besonders deutlich legte eineinhalb Stunden vor dem Auftakt der technologielastige Nasdaq 100 zu, der vom Broker IG 0,8 Prozent höher auf 28.787 Punkte taxiert wurde. Für eine Bestmarke müsste er über 28.825 Zähler steigen, während 7.385 Zähler im S&P 500 notwendig sind.

Der Dow Jones Industrial läuft seiner Bestmarke vom Februar aber immer noch hinterher. Der stärker auf Standardwerte fokussierte Leitindex der Wall Street wird 0,4 Prozent höher auf 49.775 Punkte taxiert. Er müsste für einen Rekord aber knapp 50.513 Punkte erreichen. Im Wochenverlauf steigert er sein Plus damit auf ein halbes Prozent. Mit den fast vier Prozent des Nasdaq 100 kann er bei weitem nicht mithalten.

Das Thema im Iran-Krieg ist am Freitag die wieder wackelnde Waffenruhe. Nach iranischen Attacken auf drei US-Zerstörer in der Straße von Hormus hat das US-Militär als Vergeltung Ziele in der Islamischen Republik angegriffen. Das iranische Militär warf dann den USA vor, die ohnehin fragile Waffenruhe verletzt zu haben. Kurz darauf meldeten die Vereinigten Arabischen Emirate die Abwehr neuer iranischer Angriffe.

Anleger machen sich am Freitag aber dennoch weiter Hoffnung auf eine Lösung des Konflikts und setzen wie zuletzt vor allem auf US-Technologiewerte. Eckhard Schulte von MainSky Asset Management sieht in diesen eine "Gewinnmaschine" getrieben von der weiter gehenden "KI-Revolution". Während Halbleiter auf allen Ebenen knapp seien, würden Software-Werte wegen möglicher KI-Störeinflüsse von Anlegern gemieden.

Akamai-Aktie mit deutlichem Kurssprung

Viele Aktien aus dem Chipsektor bleiben vor diesem Hintergrund begehrt. Nachdem die Titel von Microchip Technology in dieser Woche über 100 Dollar Rekordniveau erreichten, legten sie vorbörslich nochmals 2,5 Prozent zu. Analyst James Schneider von der US-Bank Goldman Sachs attestierte dem Halbleiterunternehmen starke Quartalszahlen nebst Ausblick.

Besonders positiv auffällig waren die Aktien von Akamai Technologies mit einem Kurssprung um 22 Prozent. Der Cloud-Computing-Dienstleister hatte seine diesjährige Gewinnzielspanne nach oben hin eingegrenzt. Außerdem wurde ein Großauftrag im Bereich der Cloud-Infrastrukturen eingefädelt.

Schlechte Nachrichten kommen aus dem Software-Bereich von Cloudflare und The Trade Desk, deren Kurse vorbörslich im prozentual zweistelligen Bereich absackten. Das auf Sicherheits-Dienste spezialisierte Unternehmen Cloudflare enttäuschte mit dem Umsatzausblick und sorgte mit angekündigten Stellenstreichungen für Aufmerksamkeit. Der Werbemarkt-Dienstleister The Trade Desk enttäuschte auch mit Zahlen und Ausblick.

Ein Abschlag von mehr als sieben Prozent zeichnet sich darüber hinaus bei Expedia ab. Analyst John Colantuoni von Jefferies Research verwies auf eine enttäuschende Buchungsprognose des Online-Reiseportals für das zweite Quartal. Richard Clarke von Bernstein schrieb mit Blick auf bestätigte Jahresziele, dass diese nach dem guten ersten Quartal eine schwächere zweite Jahreshälfte implizierten.