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Neue Rekord an der Wall Street trotz Nahost-Konflikt - Starke Arbeitsdaten
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Adobe.com/Marco Warm
Ungeachtet wieder zunehmender Spannungen im Nahost-Konflikt sind die US-Aktienmärkte mit Gewinnen in den Handel am Freitag gestartet. Dabei erklommen der S&P 500 und der Nasdaq 100 erneut Rekordhochs. Der US-Arbeitsmarktbericht für April fiel merklich besser als erwartet aus.
Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Geschäft um 0,2 Prozent auf 49.712 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,4 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,6 Prozent auf 7.382 Zähler zu. Für den Nasdaq 100 ging es zuletzt um 1,3 Prozent auf 28.938 Punkte aufwärts. Dies deutet für den technologielastigen Auswahlindex auf ein Wochenplus von rund 4,4 Prozent hin.
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