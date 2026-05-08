ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Krones auf 'Buy' - Ziel 165 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Krones nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Maschinenbauer habe in einem schwierigen Umfeld einen ordentlichen Jahresstart hingelegt, schrieb Constantin Hesse am Freitag in einer ersten Reaktion. Der Auftragseingang sei eine positive Überraschung. Der Umsatz habe ein wenig enttäuscht, während das Ergebnis (Ebitda) den Erwartungen entspreche. Die Zahlen dürften eine weitere Kurserholung der Aktie stützen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:44 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:44 / CET

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