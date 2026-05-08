ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Siltronic auf 103 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 83 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wafer-Zyklus scheine die Talsohle durchschritten zu haben, da sich die Lagerbestände weitgehend normalisiert hätten und sich die Nachfrage über den Bereich rund um Künstliche Intelligenz hinaus ausweite, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Eine hohe Auslastung bei 300-mm-Wafern, stabilisierte Spotpreise und wieder aufgenommene Verhandlungen über Langfristverträge deuteten auf eine Verknappung des Angebots und eine sich verbessernde Preisdynamik hin. Dies stütze eine positivere Gewinnentwicklung und ein Aufwärtspotenzial gegenüber den Markterwartungen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben