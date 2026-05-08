ANALYSE-FLASH: RBC belässt Commerzbank auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe den sehr ambitionierten Plan vorgestellt, die Renditen durch eine Steigerung der Kosten- und Kapitaleffizienz zu erhöhen und gleichzeitig die Erträge zu steigern, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gestützt auf die Kostenkontrolle seien die Erwartungen im ersten Quartal mehr oder weniger erfüllt worden./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:16 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Commerzbank

Das könnte dich auch interessieren

Gegen Unicredit-Druck
Commerzbank präsentiert neue Finanzzieleheute, 05:49 Uhr · dpa-AFX
Commerzbank präsentiert neue Finanzziele
Bietet umgerechnet 30,80 Euro je Aktie
Unicredit macht Angebot für Commerzbank - deutlich unter dem Kurs05. Mai · dpa-AFX
Unicredit macht Angebot für Commerzbank - deutlich unter dem Kurs
Wall Street
US-Börsen kaum bewegt – Nasdaq-Rekordhoch erwartetgestern, 12:32 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?heute, 11:20 Uhr · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen