ANALYSE-FLASH: UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

dpa-AFX · Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Anlegern stehe die Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall zunächst klar im Fokus, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Expertenkommentare sprächen für einen günstigen Ausgang. Weston hält den Glyphosat-Vergleich allerdings für ähnlich bedeutend./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT

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