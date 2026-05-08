ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Suss Microtec auf 'Hold' - Ziel 93 Euro
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 70 auf 93 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rekordrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke Dynamik des Halbleiterunternehmens sei eingepreist, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Zudem könnte der Auftragseingang im zweiten Quartal seinen Höhepunkt erreichen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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