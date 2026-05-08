Bundesbankchef: China nimmt deutschen Exporteuren Weltmarktanteile ab

Berlin, 08. Mai (Reuters) - ⁠Bundesbankpräsident Joachim Nagel macht die wachsende Konkurrenz durch China für den Verlust von Weltmarktanteilen der deutschen Exporteure mitverantwortlich. "Die deutlichsten Fortschritte bei der Wettbewerbsfähigkeit Chinas sind in der Elektroindustrie, im Automobilsektor und im Maschinenbau zu erkennen", sagte Nagel am Freitagabend laut Redemanuskript auf einer Veranstaltung in Darmstadt. "Also Branchen, in denen ‌Deutschland traditionell besonders stark ist."

Die verschlechterte Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen spiele eine Rolle für den deutlichen Rückgang der Exporte nach China. "Ebenso relevant dürfte allerdings auch das in den vergangenen ⁠Jahren schwache Wachstum ⁠der chinesischen Volkswirtschaft gewesen sein", betonte Nagel. Zwischen 2021 und 2025 seien die deutschen Ausfuhren dorthin um ein Fünftel gesunken. Besonders stark betroffen sind demnach die Fahrzeugexporte, die sich seit 2021 praktisch halbiert hätten. Dies mache mehr als 60 Prozent des Exportrückgangs nach China aus.

Die schwache Exportentwicklung sei aber nur ein Symptom grundlegenderer Probleme. "Die deutsche Wirtschaft wächst allgemein nicht mehr so wie ‌früher", betonte der Bundesbankchef. Für die kommenden Jahre gehen ‌die Fachleute der deutschen Notenbank nur noch von einer jährlichen Potenzialwachstumsrate von rund 0,4 Prozent aus. "Diese Zahl ist ein Warnsignal", sagte Nagel.

Ein Problem sei die Entwicklung der Erwerbstätigen. Deren Zahl habe Ende 2025 wohl ⁠ihren Höhepunkt erreicht, während die der Geburten im vergangenen Jahr auf ein Nachkriegstief fiel. Deutschland altere ‌stärker als andere Länder. Das Erwerbspersonenpotenzial werde künftig ⁠voraussichtlich schrumpfen, was wiederum das Produktionspotenzial drücke. "Deutschland sollte alles daransetzen, das Arbeitsangebot zu erhöhen", forderte Nagel deshalb.

Eine Möglichkeit bestehe darin, Teilzeitbeschäftigte, die oft mehr arbeiten möchten, dabei zu unterstützen, die Arbeitszeit zu erhöhen. Dies gelte insbesondere für Frauen. Die Jahresarbeitsstunden je Erwerbstätigen ‌seien in Deutschland niedriger als anderswo. "Ein Grund hierfür ⁠sind finanzielle Fehlanreize bei Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen und ⁠Transferleistungen, die zusätzliche Arbeit oft weniger attraktiv machen", kritisierte Nagel. Ein weiteres großes Hindernis sei das unzureichende Betreuungsangebot für Kinder und pflegebedürftige ältere Menschen.

"Deutschland braucht zudem mehr arbeitsmarktorientierte Zuwanderung", forderte der Bundesbankpräsident. Hier biete das reformierte Fachkräfteeinwanderungsgesetz Chancen. Darüber hinaus sollte Deutschland das Potenzial ausschöpfen, das ältere Arbeitskräfte böten. "Es erscheint sinnvoll, den frühestmöglichen Renteneintritt – und anschließend nach 2031 das gesetzliche Rentenalter – an die Lebenserwartung zu koppeln", sagte Nagel. Wenn zudem die Möglichkeit des abschlagsfreien vorzeitigen Ruhestands nach 45 Beitragsjahren entfiele, hätten deutlich weniger Menschen einen Anreiz, verfrüht aus dem Erwerbsleben ⁠auszuscheiden. Diese Schritte würden zusammengenommen den Arbeitskräftemangel verringern und das Potenzialwachstum stützen sowie die Finanzierung des Rentensystems stärken.

(Bericht von Rene WagnerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)