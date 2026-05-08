Bundesrat blockiert 1000-Euro-Entlastungsprämie - "Watschen" für Merz

Berlin, 08. Mai (Reuters) - ⁠Die Entlastungsprämie für Arbeitnehmer in Höhe von 1000 Euro kommt zunächst nicht. Der Bundesrat stimmte dem Gesetz am Freitag überraschend nicht zu. Vertreter der Länder beklagten, dass der Bund mit dem Gesetz für Steuerausfälle sorge, ohne diese auszugleichen. Die Bundesregierung teilte mit, an den Plänen festhalten zu wollen. Eine Einigung soll nun im Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern gefunden werden.

Der Hamburger Finanzsenator Andreas ‌Dressel betonte, insgesamt sei mit Steuermindereinnahmen von 2,8 Milliarden Euro zu rechnen. Länder und Kommunen müssten davon zwei Drittel tragen. Der Bund habe aber mit der früheren Erhöhung der Tabaksteuer nur für sich eine Gegenfinanzierung geschaffen. Mindestens sollte ⁠er für einen Ausgleich ⁠für die klammen Kommunen sorgen, so SPD-Politiker Dressel. Hier gehe es um 700 Millionen Euro.

Gedacht ist die Prämie als Entlastung von den hohen Spritpreisen im Zuge des Iran-Krieges. Der Bundestag hatte Ende April grünes Licht gegeben. Unternehmen sollen die Prämie bis zum 30. Juni 2027 ihren Beschäftigten auszahlen können. Für die Firmen wäre die Zahlung dann als Betriebsausgabe abzugsfähig, für die Arbeitnehmer steuerfrei. Die Prämie ist allerdings keine Pflicht. Deswegen ist auch unklar, wie viele Unternehmen sich angesichts der ‌angespannten Wirtschaftslage beteiligen würden.

VERBÄNDE: VIELE FIRMEN KÖNNTEN PRÄMIE NICHT ZAHLEN

"Das ist eine ‌richtige Watschen für die Regierung", sagte Marie-Christine Ostermann, die Präsidentin des Verbands der Familienunternehmer. "Viele Firmen wären gar nicht in der Lage, diese Prämie zu stemmen. Die Mehrheit der Unternehmer wollte sie daher auch nicht zahlen." Das betonten parteiübergreifend auch mehrere Ministerpräsidenten im Bundesrat. Manuela ⁠Schwesig, die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, sagte, es erzeuge nur Unverständnis und Unmut, wenn die geplante Entlastung am Ende nicht bei ‌den Menschen ankomme. Die SPD-Politikerin verwies auf den Plan von Bundesfinanzminister ⁠und SPD-Chef Lars Klingbeil, im Rahmen einer Einkommensteuer-Reform kleine und mittlere Einkommen spürbar zu entlasten. Dies sei der richtige Weg.

Regierungssprecher Steffen Meyer sagte in Berlin, der Bund bedauere die Ablehnung durch die Länderkammer. Die Regierung verfolge weiter das Ziel, die Bürger angesichts der gestiegenen Energiepreise zu entlasten. Dazu werde es jetzt Gespräche mit ‌den Ländern geben. Es handele sich um ein zentrales Vorhaben ⁠der Regierung. Über die weiteren Verfahrensschritte werde zeitnah entschieden.

Die ⁠schwarz-rote Koalition hatte Tankstellen zudem bereits vorgeschrieben, nur noch einmal am Tag um 12.00 Uhr die Preise anheben zu dürfen. Die Maßnahme sollte für mehr Preisstabilität sorgen. Experten zufolge sanken die Preise dadurch aber nicht. Für Mai und Juni gilt zudem ein Tankrabatt. Dieser wird laut Ökonomen bisher aber nicht vollständig an Kunden weitergegeben.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband forderte Direktzahlungen an bedürftige Bürger. "Ein Mechanismus für Direktzahlungen liegt seit dem letzten Jahr vor, kann aber bislang nicht eingesetzt werden. Die aktuelle Situation sollte ein Weckruf für die Bundesregierung sein."

Der Handwerksverband ZDH teilte mit, der Bundesrat habe eine gravierende Fehlentscheidung korrigiert. Die Regierung wollte sich auf Kosten von Unternehmen mit vermeintlichen Entlastungen schmücken. Im Zuge der Energiekrise von 2022 ⁠nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte es eine ähnliche Prämie in Höhe von 3000 Euro gegeben.

(Bericht von Christian Krämer und Markus WacketRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)