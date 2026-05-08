Bundesrat stimmt für Heveling als Rechnungshof-Chef

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BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Politiker Ansgar Heveling wird neuer Präsident des Bundesrechnungshofes. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat dem Personalvorschlag der Bundesregierung zugestimmt. Der 53-Jährige tritt die Nachfolge des bisherigen Präsidenten Kay Scheller an, dessen Amtszeit nach zwölf Jahren endet.

Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes, kann allerdings nur Empfehlungen aussprechen. Erst im März hatte die frühere Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) bei der Bonner Behörde das Amt der Vizepräsidentin angetreten./ax/DP/jha

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