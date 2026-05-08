Bundesregierung hält trotz Schlappe im Bundesrat an Entlastungsprämie fest

Berlin, 08. ⁠Mai (Reuters) - Die Bundesregierung hält trotz der Ablehnung durch den Bundesrat an der geplanten Entlastungsprämie von 1000 Euro fest. Die Regierung bedauere die Entscheidung der Länderkammer sehr, sagte der ‌stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Freitag in Berlin. Man habe zur Kenntnis genommen, dass der Bundesrat dem Vorhaben ⁠nicht zugestimmt ⁠habe. Die Regierung verfolge jedoch weiter das Ziel, angesichts der gestiegenen Energiepreise eine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Dazu werde es jetzt Gespräche mit den Ländern geben. Wahrscheinlich ist die Anrufung des ‌Vermittlungsausschusses von Bund und Ländern, in ‌dem ein Kompromiss gefunden werden könnte.

Es handele sich um ein zentrales Vorhaben der Regierung, sagte Meyer weiter. Über die ⁠weiteren Verfahrensschritte werde die Bundesregierung zeitnah entscheiden, es würden sicherlich ‌auch weitere Gespräche mit den ⁠Ländern erfolgen. "Ich will vorsorglich sagen, dass dazu natürlich alle ihren Beitrag leisten müssen, Bund und Länder", fügte Meyer hinzu.

Die Prämie ist Teil eines größeren ‌Pakets der Bundesregierung, um die ⁠Belastungen durch die stark gestiegenen ⁠Energiepreise abzufedern. Geplant war, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten die Prämie steuer- und abgabenfrei auszahlen können. Die Länder lehnten die Maßnahme jedoch ab, da sie sich an der Finanzierung beteiligen müssten und mit Einnahmeausfällen rechnen. Für Gesetze, die die Finanzen der Länder berühren, ist die Zustimmung des Bundesrates erforderlich.

(Bericht von Markus WacketRedigiert von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)