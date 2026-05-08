Commerzbank baut weitere 3.000 Stellen ab

dpa-AFX · Uhr
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Frankfurt/Main (dpa) - Die Commerzbank will im Übernahmeringen mit der italienischen Unicredit konzernweit etwa 3.000 weitere Vollzeitstellen abbauen. Das teilte der Dax-Konzern in Frankfurt mit.

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