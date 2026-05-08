Dax Chartanalyse 08.05.2026

Dax erreicht Korrekturziel - Kommen die Käufer zurück?

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.20024.999
Dax-Unterstützung24.40023.800

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen ("Nach dem Kurssprung ist eine Korrektur wahrscheinlich") zum Dax lautete wie folgt:

“Mit der Bewegung auf 25.150 Punkte im gestrigen Handelsverlauf hatte der Index das kurzfristige Aufwärtspotenzial bis 25.200 Punkte annähernd ausgeschöpft. So sind die heutigen Gewinnmitnahmen keine allzu große Überraschung nach dem Kurssprung von über 1.000 Punkten. Aus charttechnischer Sicht ist nun zunächst eine zeitlich und preisliche Ausdehnung dieser Gewinnmitnahmen einzuplanen. Mögliche Ziele dieser Abwärtskorrektur liegen im Bereich um 24.600 Punkte, potenziell 24.400 Punkte.“

Ausgehend vom gestrigen Tageshoch um 25.000 Punkte kamen im Index die avisierten Gewinnmitnahmen. Der Bereich um 24.600 Punkte wurde bereits gestern erreicht, heute Vormittag folgte dann noch ein Rückgang in den Bereich um 24.400 Punkte.

Dax-Ausblick: 

Mit dem Erreichen der Marke von 24.400 Punkte wurde das avisierte Korrekturziel auf der Unterseite erreicht. So lange diese Marke nun nicht wieder nachhaltig unterboten wird, ist tendenziell die Longseite erneut interessant. Das erste Kursziel für die nun favorisierte Kaufwelle liegt im Bereich um 24.600/50 Punkte.

Erst unterhalb von 24.400 Punkte kommt die Shortseite wieder in Frage, bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig wieder aufwärts. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY9YKK) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 08.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.984,84 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU38W3) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 08.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.875,05 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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