Dax niedriger erwartet - Nahost-Konflikt und US-Jobdaten im Blick

Frankfurt, 08. ⁠Mai (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge schwächer in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex ein Prozent tiefer bei 24.663,61 Punkten geschlossen. Gewinnmitnahmen nach der jüngsten ‌Rally drückten auch die Wall Street. Für maue Stimmung an den großen Börsen sorgten Zweifel, ob die von den Investoren lang ⁠ersehnte Friedensvereinbarung ⁠im Nahen Osten tatsächlich bald verkündet wird.

Zuletzt verschärfte sich die Lage in der Region angesichts neuer militärischer Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran wieder. Die Preise für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI stiegen um jeweils mehr als ein Prozent ‌auf 101,30 beziehungsweise 95,82 Dollar je Fass. ‌US-Präsident Donald Trump versuchte trotz der gegenseitigen Angriffe Befürchtungen über ein Ende der Waffenruhe zu zerstreuen. Die Feuerpause sei weiterhin in Kraft, sagte ⁠Trump am Donnerstag (Ortszeit) dem Sender ABC News.

Zum Wochenschluss rückt der US-Arbeitsmarktbericht ‌für April in den Mittelpunkt. Außerhalb ⁠der Landwirtschaft dürften nur 62.000 neue Jobs hinzugekommen sein, erwarten die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen. Im März hatte das Stellenplus noch 178.000 betragen. Anleger warten zudem auf ‌die deutschen Industrie- und Außenhandelsdaten ⁠für März.

Auf der Unternehmensseite will Commerzbank-Chefin ⁠Bettina Orlopp ihre nachgeschärften Pläne vorstellen, wie sie das Geldhaus den nächsten Jahren profitabler machen will. Dazu dürfte auch ein weiterer Stellenabbau gehören. Die Bank will damit zeigen, dass sie auch eigenständig, ohne eine Übernahme durch den italienischen Großaktionär UniCredit, langfristig reüssieren kann.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.663,61

EuroStoxx50 5.972,65

EuroStoxx50-Future 5.948,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 49.596,97 -0,6%

Nasdaq

S&P 500 7.337,11 -0,4%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 62.471,41 -0,6%

Shanghai 4.162,27 -0,4%

Hang Seng 26.353,83 -1,0%

(Bericht von Sanne Schimanski, ⁠Daniela Pegna, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)