Deutsche Exporte in die USA brechen ein - Trump droht mit Zollhammer

Berlin/New York, 08. ⁠Mai (Reuters) - Die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump setzt deutschen Unternehmen stark zu. Die Ausfuhren in die weltgrößte Volkswirtschaft sanken im März um 21,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Einen stärkeren Rückgang gab es zuletzt im Juni 2020 mit 27,4 Prozent, als die Pandemie für Verwerfungen sorgte. Für Unternehmen gibt es weiterhin kaum Planungssicherheit. Trump musste vor Gericht einen weiteren ‌Rückschlag hinnehmen. Ein US-Handelsgericht beanstandete seine weltweiten Sonderzölle von zehn Prozent. Der Republikaner drohte der EU mit einer drastischen Erhöhung von Zöllen, sollte sie ihre Verpflichtungen aus dem gemeinsamen Handelsabkommen nicht bis zum 4. Juli erfüllen.

Auch verglichen mit dem ⁠Vormonat sanken im ⁠März die deutschen Exporte in die USA um 7,9 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro ungewöhnlich kräftig. Trumps Zölle hinterließen deutliche Bremsspuren, sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, sprach von einem dramatischen Kollaps. "Hier sind die zerstörerischen Folgen Trumps gut zu beobachten."

Eine rasche Trendwende für das US-Geschäft erwarten Experten nicht, zumal Trump mit neuen Zöllen für Fahrzeuge aus der Europäischen Union gedroht hat. Diese könnten von 15 auf 25 Prozent steigen. Das ‌würde die Wettbewerbsposition europäischer Hersteller gegenüber Anbietern aus anderen Staaten verschlechtern, sagte ‌IfW-Konjunkturexperte Nils Jannsen. Ob und in welchem Umfang neue Zölle tatsächlich umgesetzt werden, ist aber unklar.

EXPERTE: EU MUSS SCHNELLER HANDELN

Der Chef des deutschen Großhandels- und Exportsverbands BGA, Dirk Jandura, plädierte für eine rasche Umsetzung des Handelsabkommens mit den USA. "Die EU muss sich einig werden und schneller ⁠handeln." Trump hat nach eigenen Angaben der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag die neue Frist bis zum 4. ‌Juli gesetzt, dem Unabhängigkeitstag der USA. Die Europäische Union hatte im ⁠Sommer 2025 dem Deal zugestimmt, obwohl dieser den USA deutlich mehr Vorteile bringt. Die EU wollte damit einen Handelskrieg verhindern. Festgehalten wurde unter anderem die Senkung der Autozölle von damals 27,5 auf 15 Prozent für Einfuhren aus der EU.

Von der Leyen erklärte in einer ersten Stellungnahme, sie sehe gute Fortschritte auf dem Weg zu einer ‌Senkung der Zölle zwischen der EU und den USA bis Anfang ⁠Juli. Die EU muss die Zölle für US-Industriegüter auf ⁠null Prozent setzen. Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Bernd Lange, hatte am Donnerstag erklärt, bis zur Umsetzung des Abkommens sei es noch ein weiter Weg.

Die vom US-Handelsgericht für unzulässig erklärten pauschalen Zehn-Prozent-Zölle wurden allerdings nur für zwei private Importeure und den Bundesstaat Washington blockiert, wie aus dem Urteil hervorgeht. Für alle anderen Importeure bleiben die Zölle, die im Juli auslaufen sollen, während eines möglichen Berufungsverfahrens der Regierung in Kraft. Die Entscheidung des US-Handelsgerichtshofs fiel mit zwei zu einer Stimme. Die Abgaben seien nach einem Handelsgesetz aus den 1970er Jahren nicht gerechtfertigt, urteilte das Gericht. Das Gesetz erlaubt Zölle für bis zu 150 Tage, um schwerwiegende Zahlungsbilanzdefizite auszugleichen oder einen drohenden Wertverlust des Dollars abzuwenden. Dem Gericht zufolge ⁠ist das Gesetz für die von Trump angeführten Handelsdefizite jedoch nicht anwendbar.

(Bericht von Rene Wagner, Christian Krämer, Dietrich Knauth, Daphne Psaledakis und David Lawder, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)