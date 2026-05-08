Deutsche Industrie mit widersprüchlichen Signalen - Iran-Krieg belastet

Berlin, 08. Mai (Reuters) - ⁠Die deutsche Industrie sendet nach Kriegsbeginn im Iran widersprüchliche Signale aus: Während ihre Exporte im März trotz eines Einbruchs im US-Geschäft überraschend gewachsen sind, drosselten die Unternehmen ungeachtet einer verbesserten Auftragslage ihre Produktion unerwartet. Die Ausfuhren wuchsen wegen der höheren Nachfrage aus Europa um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 135,8 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. ‌Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 1,7 Prozent gerechnet, nachdem es im Februar ein Plus von 3,6 Prozent gegeben hatte.

Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,7 Prozent weniger her als im Vormonat. ⁠Hier hatten Ökonomen ⁠mit einem Wachstum von 0,5 Prozent gerechnet. "Die Industrie befindet sich nach einem Zwischenhoch wieder auf dem absteigenden Ast", sagte der Ökonom der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Jens-Oliver Niklasch. Die Grundlage für eine Erholung ist nach den jüngsten Auftragszuwächsen eigentlich nicht schlecht, aber der Anstieg der Energiepreise als Folge des Kriegs im Persischen Golf hat offenbar für einen Dämpfer gesorgt."

Die Exporte in die EU-Staaten stiegen um 3,4 Prozent auf 78,4 Milliarden Euro. Die meisten Ausfuhren in ein einzelnes Land gingen ‌jedoch trotz eines Einbruchs erneut in die USA. Dorthin wurden deutsche Waren ‌im Wert von 11,2 Milliarden Euro geliefert. Das waren 7,9 Prozent weniger als im Februar und sogar 21,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, was den stärksten Rückgang seit Juni 2020 bedeutet. "Die Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump hinterlässt demnach deutliche Bremsspuren", sagte ⁠der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Auch das deutsche China-Geschäft büßte ein: Die Ausfuhren in die Volksrepublik sanken um ‌1,8 Prozent zum Vormonat auf 6,0 Milliarden Euro.

"UNSICHERHEITEN BREMSEN"

Die Industrie ⁠allein drosselte ihre Produktion im März um 0,9 Prozent zum Vormonat. In den einzelnen Branchen lief die Entwicklung auseinander: Die Maschinenbauer stellten 2,7 Prozent weniger her, die Autobauer 1,9 Prozent mehr. Die Industrie hatte zuletzt überraschend viele Aufträge erhalten: Das Neugeschäft wuchs im März um 5,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat, ‌weil sich viele Unternehmen aus Sorge vor Preissteigerungen infolge des Iran-Kriegs ⁠mit Waren eindeckten und ihre Lager aufstockten. Die ⁠Importe legten um 5,1 Prozent zum Februar auf 121,5 Milliarden Euro zu. "Die Produktion wird durch die vom Iran-Krieg ausgehenden Unsicherheiten vorerst weiter gebremst", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Produktionskosten sind gestiegen, weshalb Kapazitäten kaum besser ausgelastet werden dürften."

Belastend könnten sich die von Trump angekündigten neuen Zölle für Fahrzeugimporte aus der EU auswirken. Diese sollen von 15 auf 25 Prozent steigen. Die Vereinigten Staaten sind ein wichtiger Absatzmarkt für die deutschen Fahrzeughersteller.

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 0,6 Prozent. "Leider ist absehbar keine Wende bei der Industrie zu erwarten", sagte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien. Die ⁠höheren Energiepreise belasteten dabei die Kaufkraft. Das wiederum dämpfe die Aussicht auf ein kräftiges Konsumplus, das in vielen Prognosen eine wichtige Säule für Aufschwungshoffnungen gewesen sei.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)