Deutsche Unternehmen fahren Produktion überraschend herunter

Berlin, 08. ⁠Mai (Reuters) - Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im März überraschend gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,7 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von ‌der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen auch nach dem Beginn des Iran-Kriegs am 28. Februar mit einem Wachstum von ⁠0,5 Prozent ⁠gerechnet, nachdem es im Februar ein Minus von 0,5 Prozent gegeben hatte.

"Der erneute Rückgang bestätigt das generelle Bild, dass sich die Industrieproduktion seit anderthalb Jahren auf niedrigem Niveau unter Schwankungen seitwärts bewegt", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Einen Aufschwung erwarten Experten ‌derzeit nicht. "Die Produktion wird durch die vom ‌Iran-Krieg ausgehenden Unsicherheiten vorerst weiter gebremst", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Produktionskosten sind gestiegen, weshalb Kapazitäten kaum besser ⁠ausgelastet werden dürften."

Die Industrie allein drosselte ihre Produktion im März um ‌0,9 Prozent zum Vormonat. In den ⁠einzelnen Branchen lief die Entwicklung auseinander: Die Maschinenbauer stellten 2,7 Prozent weniger her, die Autobauer 1,9 Prozent mehr. Die Industrie hatte zuletzt überraschend viele Aufträge erhalten: Das ‌Neugeschäft wuchs im März um ⁠5,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat. ⁠Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht darin aber keinen Vorboten für einen Aufschwung. "Vielmehr verbergen sich dahinter auch Lageraufstockungen, um Lieferkettenstörungen im Zuge des Krieges im Nahen Osten zu begegnen", sagte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. Einer DIHK-Blitzumfrage zur Krise im Nahen Osten zufolge reagiert etwa jeder dritte Industriebetrieb mit steigender Lagerhaltung auf den Krieg.

Die Energieerzeugung wurde im März um 4,0 Prozent gedrosselt. Im Baugewerbe gab es dagegen ⁠ein Plus von 1,9 Prozent.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)