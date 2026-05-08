EQS-Adhoc: Vorstand und Aufsichtsrat der 11880 Solutions AG beschließen Vorschlag zur Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5:1

EQS-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalherabsetzung

Vorstand und Aufsichtsrat der 11880 Solutions AG beschließen Vorschlag zur Kapitalherabsetzung im Verhältnis 5:1



08.05.2026 / 15:32 CET/CEST

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Essen, 8. Mai 2026 - Vorstand und Aufsichtsrat der 11880 Solutions AG haben heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2026 eine Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 5:1 zur Beschlussfassung vorzulegen. Mit der Maßnahme soll die Wahrnehmung und Handelbarkeit der Aktie am Kapitalmarkt verbessert werden und es der Gesellschaft wieder ermöglichen, Kapitalmaßnahmen zu marktüblichen Konditionen unter Beachtung des geringsten Ausgabebetrags für neue Aktien durchzuführen. Derzeit beträgt die Anzahl der 11880 Solutions-Stückaktien 26.232.200.

Die vorgeschlagene Maßnahme soll im Wege einer ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien durchgeführt werden. Durch die Zusammenlegung von jeweils fünf bestehenden Aktien zu einer neuen Aktie soll die Anzahl der ausgegebenen Aktien reduziert und der rechnerische Börsenkurs je Aktie entsprechend erhöht werden. Der rechnerische Gesamtwert der Beteiligung eines Aktionärs an der Gesellschaft ändert sich damit nicht.

Die endgültige Beschlussfassung über die Durchführung einer Kapitalherabsetzung obliegt der Hauptversammlung.

Kontakt:

Anja Meyer

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com

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