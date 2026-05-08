EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Björn Empting, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.05.2026 / 14:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Björn
Nachname(n):Empting

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AMADEUS FIRE AG

b) LEI

391200TJJ820ZDHNFJ33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005093108

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
25,003083 EUR3.000,37 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
25,0031 EUR3.000,3700 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

08.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AMADEUS FIRE AG
Hanauer Landstrasse 160
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.amadeus-fire.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

104720 08.05.2026 CET/CEST

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