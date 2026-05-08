EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Björn Empting, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.05.2026 / 14:33 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Björn
|Nachname(n):
|Empting
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|AMADEUS FIRE AG
b) LEI
|391200TJJ820ZDHNFJ33
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005093108
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|25,003083 EUR
|3.000,37 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|25,0031 EUR
|3.000,3700 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMADEUS FIRE AG
|Hanauer Landstrasse 160
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.amadeus-fire.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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