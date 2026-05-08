EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.05.2026 / 16:47 CET/CEST
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|
Directors' Dealings, Art 19 MAR
|1
|Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|a)
|Name
|Jon Neeraas
|2
|Grund der Meldung
|a)
|Position/Status
|Vorstand
|b)
|Erstmeldung/Berichtigung
|Erstmeldung
|3
|Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|a)
|Name
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|b)
|LEI
|529900QI445M00DK4407
|4
|Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für
i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
|a)
|Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
|Aktie
|Kennung
|AT0000A325L0
|b)
|Art des Geschäfts
|Erwerb: Übertragung von Aktien zur (teilweisen) Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen der AUSTRIACARD HOLDINGS AG im Rahmen des Share Option Program 2023
|c)
|Preis(e) und Volumen
|Preis
|Volumen
|0 EUR
|170971 Stück
|d)
|Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0 EUR
|170971 Stück
|e)
|Datum des Geschäfts
|2026-05-07; UTC+02:00
|f)
|Ort des Geschäfts
|OTC – Außerhalb eines Handelsplatzes
08.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstraße 4-8
|1230 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104732 08.05.2026 CET/CEST
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