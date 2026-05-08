EQS-DD: CubeDoc SE: Thetis Value GmbH, Außerbörsliche Lieferung von Aktien in Erfüllung vorbörslicher Investorenverpflichtung.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.05.2026 / 14:51 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Thetis Value GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Fynn Niklas Nachname(n): Gronewald Position: Geschäftsführender Direktor

b) Berichtigung

Die Berichtigung ist notwendig, da wir irrtümlich im Formular der Bafin nach Art 19 MAR unter Pos. 4.c. in der Spalte Volumen die Menge Aktien Stückzahlen statt Menge in Euro angegeben haben

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

CubeDoc SE

b) LEI

894500DW97DL3SMWDW73

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3DXGY5

b) Art des Geschäfts

Außerbörsliche Lieferung von Aktien in Erfüllung vorbörslicher Investorenverpflichtung.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,60 EUR 1.500,00 EUR 1,30 EUR 455.000,00 EUR 0,60 EUR 7.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,2703 EUR 464.300,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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