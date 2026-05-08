EQS-DD: CubeDoc SE: Thetis Value GmbH, In Erfüllung einer Verpflichtung

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.05.2026 / 14:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Thetis Value GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Fynn Niklas
Nachname(n): Gronewald
Position: Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
CubeDoc SE

b) LEI
894500DW97DL3SMWDW73 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3DXGY5

b) Art des Geschäfts
In Erfüllung einer Verpflichtung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,60 EUR 21.000,00 EUR
0,60 EUR 6.000,00 EUR
0,60 EUR 45.000,00 EUR
0,60 EUR 18.000,00 EUR
0,60 EUR 7.800,00 EUR
0,60 EUR 7.000,20 EUR
0,60 EUR 9.000,00 EUR
0,70 EUR 4.900,00 EUR
0,05 EUR 10.000,00 EUR
0,03 EUR 4.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,2436 EUR 133.200,20 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


08.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CubeDoc SE
Von-Werth-Str. 1
50670 Köln
Deutschland

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