EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.05.2026 / 14:26 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Michael
|Nachname(n):
|Sen
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Fresenius SE & Co. KGaA
b) LEI
|XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005785604
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|40,33 EUR
|12.099,00 EUR
|40,34 EUR
|34.974,78 EUR
|40,34 EUR
|9.762,28 EUR
|40,34 EUR
|238.086,68 EUR
|40,34 EUR
|7.624,26 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|40,3396 EUR
|302.547,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|07.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius SE & Co. KGaA
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg v.d.H.
|Deutschland
|Internet:
|www.fresenius.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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