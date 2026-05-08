EQS-News: Bechtle wächst zweistellig in Geschäftsvolumen und Ergebnis

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Bechtle wächst zweistellig in Geschäftsvolumen und Ergebnis



08.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Bechtle wächst zweistellig in Geschäftsvolumen und Ergebnis

Starke Nachfrage nach IT-Lösungen aus allen Kundengruppen

Geschäftsvolumen steigt um 13,2 %

EBT erhöht sich um 11,5 %

Cashflow trotz hohem Wachstum wieder positiv

Auftragsbestand auf Rekordniveau

Zuversichtlicher Ausblick für 2026 bestätigt

Neckarsulm, 8. Mai 2026 – Die Bechtle AG ist mit einem sehr guten ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Das Geschäftsvolumen kletterte um 13,2% auf 2,2Mrd.€. Alle Segmente haben zu diesem Wachstum beigetragen. Das Vorsteuerergebnis (EBT) lag mit 61,6Mio.€ um 11,5 % über dem Vorjahr. Der Auftragsbestand erreichte zum Quartalsende mit 3,3 Mrd. € ein neues Rekordniveau.

Besonders stark war der Anstieg des Geschäftsvolumens im Sonstigen Europa mit 29,3 %. Die anderen drei Segmente zeigten zweistellige oder hoch einstellige Wachstumsraten. Organisch erhöhte sich das Geschäftsvolumen im Konzern um 11,0 %. Die erfreuliche Entwicklung ist breit getragen von Industriekunden und öffentlichen Auftraggebern. Die Umsatzentwicklung lag mit 7,6 % unter dem Anstieg des Geschäftsvolumens, was auf bilanzierungsbedingte Effekte aus IFRS 15 zurückzuführen ist. „Das hohe Wachstum und der Rekord‑Auftragsbestand zeigen, dass unsere Kunden weiter in die Zukunftsfähigkeit ihrer IT investieren und auf Bechtle als verlässlichen Partner setzen. Dass wir diese Entwicklung in allen Regionen gleichermaßen sehen, bestätigt unsere europäische Expansionsstrategie“, so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Auch Ergebnis legt zweistellig zu

Das Vorsteuerergebnis konnte im ersten Quartal um 11,5 % zulegen. Die EBT-Marge bezogen auf den Umsatz ist damit leicht auf 3,9 % gestiegen. Diese Entwicklung ist umso erfreulicher, da wir derzeit vermehrt in unsere eigene IT investieren. Diesem Effekt konnten wir jedoch durch eine moderate Entwicklung unserer Kosten entgegenwirken.

Starke Finanzposition

Das Geschäftsmodell von Bechtle zeigt unverändert eine hohe Cashflow-Generierung. Der operative Cashflow lag im ersten Quartal 2026 bei 10,7Mio.€ nach -21,0 Mio. € im Vorjahr – angesichts des starken Wachstums im Quartal ein sehr positives Signal. Ein höherer Mittelabfluss durch den Anstieg der Vorräte wurde durch den Zufluss aus den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nahezu ausgeglichen.

Mitarbeitendenzahl steigt durch Akquisitionen

Zum 31. März 2026 beschäftigte Bechtle konzernweit 16.496 Mitarbeitende. Der Anstieg um 767 Menschen beziehungsweise um 4,9 % ist ausschließlich akquisitionsbedingt und betrifft überwiegend das Segment Sonstiges Europa, wo wir in den letzten zwölf Monaten drei größere Akquisitionen realisieren konnten. Organisch verringerte sich die Zahl der Mitarbeitenden im Gesamtkonzern leicht um 1,7 %. Bechtle investiert weiterhin konsequent in Aus- und Weiterbildung. Zum 31. März befanden sich 729 junge Menschen in Ausbildung oder in einem dualen Studium.

Prognose bestätigt

Der Verlauf des ersten Quartals bestätigt uns in der positiven Einschätzung des Gesamtjahres 2026. Insbesondere der Auftragsbestand auf Rekordniveau und das konstant hohe Investitionsverhalten unserer öffentlichen Kunden stimmen weiter zuversichtlich. Zwar hat sich die gesamtwirtschaftliche Lage weiter angespannt, für Bechtle sind die unmittelbaren Auswirkungen allerdings beherrschbar. Die Preissteigerungen im IT‑Markt, insbesondere bei PCs, Servern und Storage, wirkten sich bislang nicht dämpfend auf die Nachfrage aus. „Insgesamt kommen wir mit den herausfordernden Rahmenbedingungen gut zurecht. Die Nachfrage nach Speicherkomponenten bleibt hoch und sorgt für eine sehr dynamische Marktsituation. Wir sind in engem Austausch mit unseren Herstellerpartnern. Als einer der größten IT-Anbieter in Europa sehen wir uns gut aufgestellt, um unseren Marktanteil weiter auszubauen und weiter profitabel zu wachsen“, sagt Christian Jehle, CFO der Bechtle AG.

Bechtle Kennzahlen 1. Quartal 2026

Q1/2026 Q1/2025 +/- Geschäftsvolumen Tsd. € 2.227.177 1.967.133 +13,2% Deutschland Tsd. € 1.170.908 1.074.952 +8,9% Frankreich Tsd. € 213.540 193.879 +10,1% Benelux Tsd. € 384.499 343.905 +11,8% Sonstiges Europa Tsd. € 458.230 354.397 +29,3% Umsatz Tsd. € 1.571.691 1.461.036 +7,6% EBIT Tsd. € 65.179 57.157 +14,0% EBIT-Marge (vom Geschäftsvolumen) % 2,9 2,9 EBIT-Marge (vom Umsatz) % 4,1 3,9 EBT Tsd. € 61.635 55.300 +11,5% EBT-Marge (vom Geschäftsvolumen) % 2,8 2,8 EBT-Marge (vom Umsatz) % 3,9 3,8 Ergebnis nach Steuern der Aktionäre der Bechtle AG Tsd. € 45.040 38.870 +15,9% Unverwässertes Ergebnis

je Aktie € 0,36 0,31 +15,9% Operativer Cashflow Tsd. € +10.719 -21.007 Mitarbeitende (zum 31.03.) 16.496 15.729 +4,9%

31.03.2026 31.12.2025 +/- Liquidität1 Tsd. € 372.631 452.031 -17,6% Eigenkapitalquote % 45,6 44,9

1 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen

Die Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2026 finden Sie unter Q1 2026. Außerdem steht hierein PDF Download des Berichts für Sie bereit. Die Präsentation finden Sie hier.



Über Bechtle

Bechtle ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa. Wir gestalten zukunftsfähige IT-Architekturen – von klassischer IT-Infrastruktur über Digitalisierung, Multi Cloud, Modern Workplace und Security bis Künstliche Intelligenz und Managed Services. Dabei stärken wir gezielt die digitale Souveränität unserer Kunden, indem wir technologische Selbstbestimmung, Transparenz und Resilienz ganzheitlich verankern. Wir bieten zusätzlich intelligente Finanzierungen und die Realisierung nachhaltiger Konzepte wie Circular IT. Mit unseren Tochterunternehmen zählen wir zu den führenden Spezialisten für Business Applications, allen voran PLM und ERP. Unsere Multichannel-Strategie verbindet persönliche Betreuung an über 120 Standorten in 14 europäischen Ländern mit digitalen Services und globaler Zusammenarbeit. Wir sind mit mehr als 16.000 Mitarbeitenden immer in der Nähe unserer Kunden – ob Mittelstand, Konzern oder Public Sector. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2025 lag der Umsatz bei 6,41 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com.

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