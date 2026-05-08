EQS-News: DATAGROUP übernimmt niederländischen IT-Dienstleister Valid Managed Services

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

DATAGROUP übernimmt niederländischen IT-Dienstleister Valid Managed Services



08.05.2026 / 16:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DATAGROUP übernimmt niederländischen IT-Dienstleister Valid Managed Services

Pliezhausen, 8. Mai 2026 – Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat eine Vereinbarung zur Übernahme des niederländischen IT-Dienstleisters Valid Managed Services B.V. getroffen. Mit der Transaktion treibt DATAGROUP die Internationalisierung voran und erweitert gezielt ihre Präsenz im europäischen Ausland.

Valid Managed Services B.V. („Valid MS“) ist ein Managed-Service-Anbieter und eine 1999 gegründete Tochtergesellschaft von Valid. Valid MS hat seinen Sitz in Eindhoven, Niederlande. Das Unternehmen beschäftigt rund 180 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von etwa 35 Mio. Euro. Das Leistungsangebot umfasst Managed Services und Beratungsleistungen in den Bereichen Modern Workplace, Infrastruktur, Netzwerke und Security & Compliance. Die Dienstleistungen richten sich vor allem an mittelständische und größere Unternehmen. Valid verfügt über eine etablierte Kundenbasis sowie ein standardisiertes Serviceangebot, das durch kundenspezifische Dienstleistungen ergänzt wird. Diese Struktur bietet Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung insbesondere im Bereich Managed Services.

„Der Zusammenschluss mit DATAGROUP eröffnet unseren Kunden und Mitarbeitern neue Möglichkeiten. Wir teilen die gleiche Vision eines technologieorientierten IT-Service-Modells: standardisierte Lösungen, wo dies möglich ist, und kundenspezifische Dienstleistungen, wo dies erforderlich ist. Die CORBOX-Plattform von DATAGROUP bietet zahlreiche Möglichkeiten, Vorteile für unsere Kunden zu realisieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam weiteres Wachstum in den Niederlanden und darüber hinaus zu realisieren“, so Dis Valcq, Co-CEO und Gründer von Valid.

Die Übernahme steht im Kontext der langfristigen Strategie von DATAGROUP zu einem führenden europäischen IT-Service-Anbieter zu werden. Die Akquisition von Valid stellt dabei einen ersten Schritt zur Etablierung einer europäischen Präsenz dar. Im Rahmen der Integration sollen insbesondere bestehende Leistungen im Bereich Managed Services sowie internationale Kundenbeziehungen weiterentwickelt werden.

„DATAGROUP verfügt über langjährige Erfahrung in der Integration von Unternehmen. Mit Valid realisieren wir nun unsere erste Akquisition im europäischen Ausland. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team vor Ort und heißen sie bei DATAGROUP willkommen“, ergänzt Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter üblichen Vollzugsbedingungen und wird in den kommenden Monaten erwartet.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de



Kontakt

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

anke.banaschewski@datagroup.de

08.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 711 4900 500 Fax: +49 711 41079 220 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX; London EQS News ID: 2324250

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2324250 08.05.2026 CET/CEST