EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft treibt strategische Weiterentwicklung voran: Aufsichtsrat bestellt Michael Spatny als neuen COO

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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft treibt strategische Weiterentwicklung voran: Aufsichtsrat bestellt Michael Spatny als neuen COO



08.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft treibt strategische Weiterentwicklung voran: Aufsichtsrat bestellt Michael Spatny als neuen COO

Germering, 08.05.2026 – Der Aufsichtsrat der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft („FORTEC“), einem führenden Anbieter von Lösungen in den Bereichen Display-Technologie und Stromversorgungen, hat Herrn Michael Spatny mit Wirkung vom 18. Mai 2026 zum neuen COO der Gruppe bestellt. Er tritt damit die Nachfolge von Herrn Ulrich Ermel an, der das Unternehmen wie bereits angekündigt auf eigenen Wunsch mit Ablauf seines Vorstandsvertrages zum 30. Juni 2026 verlässt. Der Vertrag mit Herrn Spatny hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2029.

Michael Spatny besitzt einen Ingenieurabschluss der HTL für Elektronik und Kommunikationstechnik, Wien, und verfügt über mehr als 35 Jahre internationale Erfahrung im Technologiesektor. Dabei war er in verschiedenen Positionen als CEO, CSO oder Geschäftsführer mit nachweislicher Erfolgsbilanz beim Aufbau, der Skalierung und der Weiterentwicklung internationaler Technologieunternehmen tätig. Sein Fokus lag dabei insbesondere auf der Steigerung operativer Effizienz, der Optimierung internationaler Vertriebsstrukturen sowie der Umsetzung profitablen Wachstums in wettbewerbsintensiven Märkten. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrung in der Leitung großer Unternehmen, dem Aufbau leistungsstarker internationaler Teams sowie in der Führung komplexer Organisationen in den Regionen EMEA, den USA und Asien. Vor seinem Wechsel zu FORTEC war Michael Spatny fast acht Jahre für die IHSE Group, einen weltweit führenden Entwickler und Hersteller hochentwickelter KVM-Produkte aus Deutschland, tätig, zuletzt als Group CEO.

„Wir freuen uns, mit Michael Spatny einen international erfahrenen Technologie-Manager für die Position des COO gewonnen zu haben. Mit seiner ausgewiesenen Expertise in der strategischen Weiterentwicklung und operativen Skalierung von Technologieunternehmen wird er wichtige Impulse für die nächste Entwicklungsphase der FORTEC-Gruppe setzen. Michael Spatny bringt genau die Erfahrung und Umsetzungskompetenz mit, die wir benötigen, um FORTEC operativ zu stärken, Wachstumschancen konsequent zu nutzen und das Unternehmen mittelfristig wieder auf einen profitablen Wachstumskurs zurückzuführen“, sagt Christoph Schubert, Aufsichtsratsvorsitzender der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft.

Michael Spatny, künftiger COO der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft, ergänzt: „Ich danke dem Aufsichtsrat der FORTEC für das Vertrauen und freue mich auf die neue Aufgabe. Ich bin überzeugt davon, dass ich mit meiner einschlägigen Erfahrung und Expertise dazu beitragen kann, die Potenziale des Unternehmens zu heben und FORTEC wachstumsorientiert weiterzuentwickeln. Das Unternehmen steht, nicht nur infolge der aktuellen globalen Situation, vor besonderen Herausforderungen. Gerade in einem dynamischen Marktumfeld bieten sich auch attraktive Chancen, FORTEC effizienter, innovativer und zukunftsorientierter aufzustellen. Gemeinsam mit dem Team möchte ich die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Gruppe schaffen.“

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Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK, in den USA und den Niederlanden.

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