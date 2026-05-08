EQS-News: Hisense stellt den XR10 vor: die Krönung unter den Projektoren, der das Kino in jedes Haus bringt

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Hisense stellt den XR10 vor: die Krönung unter den Projektoren, der das Kino in jedes Haus bringt



08.05.2026 / 11:05 CET/CEST

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QINGDAO, China, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, stellt heute den XR10 vor, einen erstklassigen Laserprojektor, der für ein echtes Kinoerlebnis zu Hause entwickelt wurde. Der XR10 kombiniert starke Leistung mit raffiniertem Design und bringt das Erlebnis eines großen Bildschirms in den Alltag – sei es für Filme, Spiele oder gemeinsame Familienmomente.

Mit 6.000 ANSI-Lumen sorgt der XR10 auch in gut beleuchteten Räumen für helle, lebendige Bilder und liefert von den Morgennachrichten bis zum Film am Abend klare, lebensechte Bilder, ohne dass der Raum abgedunkelt werden muss. Der branchenweit größte optische Zoom von 0,84-2,0:1 und die verlustfreie 4K-Objektivverschiebung (±130 % vertikal, ±46 % horizontal) ermöglichen eine mühelose Einrichtung und projizieren perfekt ausgerichtete Bilder von bis zu 300 Zoll, die jede Wand in eine echte Kinoleinwand verwandeln, die sich ganz natürlich an verschiedene Raumaufteilungen anpasst.

Die fortschrittliche Iris-Linse erhöht den Kontrast auf bis zu 60.000:1 und passt sich automatisch an jede Szene an. Subtile Details in den Schatten werden so sichtbar und jedes Highlight erhält mehr Tiefe und Intensität – damit Geschichten sich noch intensiver und emotionaler anfühlen, egal ob Sie einen Blockbuster oder ein Drama anschauen.

Verstärkt wird das Erlebnis durch den Sound, der die Zuschauer mit einem satten, raumfüllenden Klang näher an das Geschehen bringt. Dieser wurde in Zusammenarbeit mit Devialet und der Opéra de Paris entwickelt. Der XR10 verfügt über Auto Magic AI Adjusting 3.0, QuadCam und ToF Smart Sense. So optimiert er auf intelligente Weise die Bildqualität und -ausrichtung in Echtzeit und ermöglicht ein wirklich müheloses Plug-and-Play-Erlebnis. Ein fortschrittliches Flüssigkeitskühlsystem sorgt auch bei längerer Betrachtung für eine stabile, gleichbleibende Leistung und erhält Helligkeit und Bildqualität über die Zeit.

Hisense baut auf seiner breit angelegten Innovationsstrategie für Bildschirme auf und weitet seine Lösungen für große Bildschirme sowohl im Heimkino als auch im Wohnzimmer weiter aus. Mit dem XR10 liefert Hisense den Menschen ein Kinoerlebnis, das noch intensiver ist und sich nahtlos in den Alltag einfügt – ein bahnbrechendes Produkt für die Art und Weise, wie Menschen Inhalte zu Hause erleben.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2025). Als Ursprung der RGB-MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der nächsten Generation von RGB-MiniLED-Innovationen. Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2966378/XR10_KV.jpg

Cision

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