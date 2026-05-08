EQS-News: Mutares unterbreitet freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für den ausstehenden Nordic-Bond 2023/2027

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Mutares unterbreitet freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für den ausstehenden Nordic-Bond 2023/2027



08.05.2026 / 11:30 CET/CEST

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN, JEDEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA) ("VEREINIGTE STAATEN" ODER "US"), AN EINE US-PERSON IM SINNE DER REGULATIONS UNTER DEM US SECURITIES ACT VON 1933 (IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG "SECURITIES ACT") ODER AN EINE IN EINER RECHTSORDNUNG ANSÄSSIGE PERSON VORGESEHEN, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG WÄRE. DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE DIESES DOKUMENTS IN BESTIMMTEN RECHTSORDNUNGEN (INSBESONDERE IN DEN USA UND IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH) KANN GESETZLICH EINGESCHRÄNKT SEIN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESES DOKUMENTS.

Mutares unterbreitet freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für den ausstehenden Nordic-Bond 2023/2027

München, 8. Mai 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA („Mutares“ oder „Gesellschaft“) gibt heute Einzelheiten zu dem am 28. April 2026 angekündigten freiwilligen öffentlichen Angebot zum Erwerb von bis zu nominal EUR 25.000.000,00 des insgesamt ausstehenden Gesamtnennbetrags von EUR 250.000.000,00 der variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027 mit Fälligkeit im März 2027 (ISIN NO0012530965) („Anleihe“) bekannt („Angebot“), was bis zu 10 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags entspricht.

Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen zum Rückkauf anbieten, erhalten einen Kaufpreis von101,00 % des Nennbetrags je Schuldverschreibung zuzüglich der bis zum Ende der Annahmefrist aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Stückzinsen („Kaufpreis“).

Die Annahmefrist beginnt am 11. Mai 2026 und endet voraussichtlich am 2. Juni 2026 um 16:00 (MESZ) (vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Beendigung nach Ermessen der Gesellschaft). Die Abwicklung und die Zahlung des Kaufpreises werden voraussichtlich am oder um den 5. Juni 2026 erfolgen.

Das Angebot unterliegt den im vollständigen Angebotsdokument vom 8. Mai 2026 („Angebotsdokument“) dargelegten Bedingungen. Das Angebotsdokument ist auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.mutares.com abrufbar.

Pareto Securities AS wurde als Abwicklungsstelle für das Angebot bestellt.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Gesellschaft verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.com

www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

VAE SOLIS COMMUNICATIONS

Marie-Caroline Garnier

Telefon: +33 6 22 86 39 17

E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Großbritannien

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk



WICHTIGE HINWEISE

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden sollten, bevor eine Entscheidung in Bezug auf das Angebot getroffen wird. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel haben, welche Maßnahmen er ergreifen sollte, oder sich über die Auswirkungen des Angebots im Unklaren sein, wird ihm empfohlen, sich seinen eigenen finanziellen und rechtlichen Rat, insbesondere mit Blick auf etwaige steuerliche Konsequenzen, von seinem Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanz- oder Rechtsberater einzuholen. Jeder Anleihegläubiger, dessen Schuldverschreibungen in seinem Namen von einem Makler, Händler, einer Bank, einer Verwahrerstelle, einer Treuhandgesellschaft oder einem anderen Bevollmächtigten oder Vermittler gehalten werden, muss sich mit diesem in Verbindung setzen, wenn er diese Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots andienen möchte. Weder die Gesellschaft noch Pareto Securities AS ("Settlement Agent") noch deren Management, Angestellte oder verbundene Unternehmen geben irgendeine Empfehlung darüber ab, ob Inhaber von Schuldverschreibungen diese im Rahmen des Angebots zum Kauf anbieten sollten.

Angebots- und Vertriebsbeschränkungen

Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zur Teilnahme am Angebot in einer Rechtsordnung dar, in der eine solche Aufforderung oder eine Teilnahme an dem Angebot nach den jeweils anwendbaren Wertpapiergesetzen ungesetzlich wäre. Die Veröffentlichung oder Weitergabe dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Einschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden von der Gesellschaft und dem Settlement Agent aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Vereinigte Staaten

Dieses Dokument ist nicht zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten, an eine US-Person im Sinne der Regulation S unter dem Securities Act oder an eine in einer Rechtsordnung ansässige Person vorgesehen, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe dieses Dokuments rechtswidrig wäre.

Dies gilt unabhängig davon, ob die Übermittlung per Fax, E-Mail, Telex, Telefon, Internet oder durch andere Formen der elektronischen Kommunikation erfolgt. Dementsprechend werden und dürfen Kopien dieses Dokuments und alle anderen Dokumente oder Materialien, die sich auf das Angebot beziehen, weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten oder an eine US-Person versandt oder anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden (einschließlich, ohne Einschränkung, durch Depotbanken, Nominierte oder Treuhänder), und die Schuldverschreibungen können im Rahmen des Angebots nicht durch einen solchen Gebrauch, ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von oder in oder durch Personen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder dort ansässig sind, oder durch eine US-Person eingereicht werden. Jede angebliche Andienung von Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots, die unmittelbar oder mittelbar auf einer Verletzung dieser Beschränkungen beruht, ist ungültig, und jede angebliche Andienung von Schuldverschreibungen, die von einer in den Vereinigten Staaten ansässigen Person, einer US-Person, einer Person, die für Rechnung oder zugunsten einer US-Person handelt, oder von einem Bevollmächtigten, Treuhänder oder sonstigen Vermittler, der auf nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt und Anweisungen aus den Vereinigten Staaten erteilt, ist ungültig und wird nicht angenommen.

Jeder Inhaber von Schuldverschreibungen, der an dem Angebot teilnimmt, versichert, dass er (i) keine US-Person ist, (ii) nicht in den Vereinigten Staaten ansässig ist, (iii) nicht von den Vereinigten Staaten aus an dem Angebot teilnimmt oder (iv) auf nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig ist, der nicht von den Vereinigten Staaten aus einen Auftrag zur Teilnahme an dem Angebot erteilt und der keine US-Person ist.

Vereinigtes Königreich

Dieses Dokument und alle anderen Dokumente oder Materialien, die sich auf das Angebot beziehen, werden nicht von einer autorisierten Person im Sinne von § 21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der jeweils gültigen Fassung erstellt, und solche Dokumente und/oder Materialien wurden nicht von einer autorisierten Person genehmigt. Dementsprechend werden diese Dokumente und/oder Materialien nicht an die allgemeine Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und dürfen nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Dokumente und/oder Materialien als Finanzwerbung erfolgt nur an die Personen im Vereinigten Königreich, die unter die Definition von Investment Professionals (wie in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner geänderten Fassung (die "Financial Promotion Order") definiert) fallen, oder an andere Personen, an die sie gemäß der Financial Promotion Order rechtmäßig weitergegeben werden darf.

Allgemein

Weder dieses Dokument noch seine elektronische Übermittlung stellt ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Schuldverschreibungen dar (und Abtretungen von Schuldverschreibungen zum Kauf im Rahmen des Angebots werden von Inhabern nicht angenommen), wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. In Rechtsordnungen, in denen das Angebot aufgrund von Wertpapier-, Blue-Sky- oder anderen Gesetzen von einem zugelassenen Makler oder Händler abgegeben werden muss und der Settlement Agent oder eines seiner verbundenen Unternehmen ein solcher zugelassener Makler oder Händler in einer solchen Rechtsordnung ist, gilt das Angebot als von einem solchen verbundenen Unternehmen in einer solchen Rechtsordnung abgegeben.

Darüber hinaus stellt das Angebot weder (i) einen Prospekt im Sinne von Kapitel 7 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes (No.: verdipapirhandelloven, (in der jeweils gültigen Fassung) oder der Verordnung (EU) Nr. 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 ("Prospektverordnung") dar noch ist es (ii) ein Übernahmeangebotsdokument im Sinne von Kapitel 6 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes. Es wird davon ausgegangen, dass jeder an dem Angebot teilnehmende Inhaber von Schuldverschreibungen bestimmte weitere Zusicherungen in Bezug auf die oben genannten Rechtsordnungen und allgemein gemäß den Angaben im Antragsformular für die Teilnahme am Angebot, das beim Settlement Agent erhältlich ist, abgibt. Ein Angebot zum Rückkauf von Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots durch einen Inhaber von Schuldverschreibungen, der diese Zusicherungen nicht abgeben kann, wird nicht angenommen.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, nach alleinigem und freiem Ermessen im Zusammenhang mit jeder Andienung von Schuldverschreibungen zum Kauf im Rahmen des Angebots zu prüfen, ob die Zusicherungen eines Inhabers von Schuldverschreibungen zutreffend sind, und – sofern eine solche Prüfung durchgeführt wird und die Gesellschaft infolgedessen (aus welchem Grund auch immer) feststellt, dass eine Zusicherung unzutreffend ist – die Andienung insoweit abzulehnen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2323426

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