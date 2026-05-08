EQS-News: Ordentliche Hauptversammlung der Siltronic AG stimmt allen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zu

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Ordentliche Hauptversammlung der Siltronic AG stimmt allen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zu



08.05.2026 / 15:08 CET/CEST

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Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Ordentliche Hauptversammlung der Siltronic AG stimmt allen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zu

München, Deutschland, 8. Mai 2026 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Siltronic AG (SDAX/TecDAX: WAF) haben bei der heutigen ordentlichen Hauptversammlung sämtliche von Aufsichtsrat und Vorstand vorgelegten Beschlussvorlagen mit einer deutlichen Zustimmung gebilligt. Unter anderem erteilte die Hauptversammlung den amtierenden Mitgliedern des Vorstands und Aufsichtsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr jeweils Entlastung und billigte den geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025.

Die Hauptversammlung fand im virtuellen Format statt, es waren rund 76 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Die Rede des Vorstandsvorsitzenden wurde auf der Website übertragen und ist auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.

In seiner Rede blickte der Vorstandsvorsitzende Dr. MichaelHeckmeier auf die Entwicklung der Siltronic AG im Geschäftsjahr 2025 zurück und gab einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens: „Siltronic hat 2025 trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds seine Resilienz unter Beweis gestellt und eine solide Profitabilität erzielt. Mit einem konsequenten Maßnahmenpaket zur Kosten- und Liquiditätssteuerung haben wir unsere operative und finanzielle Flexibilität weiter erhöht. Gleichzeitig investieren wir weiter in Wachstum – Forschung, Entwicklung und Innovationen stehen auch in den aktuell herausfordernden Zeiten im Fokus unseres Handelns. Mit der neuen Fabrik in Singapur schaffen wir einen zusätzlichen, strategischen Hebel für einen deutlichen Anstieg der Profitabilität, sobald die Nachfrage wieder anzieht und die Volumina signifikant steigen. Siltronic ist damit klar darauf ausgerichtet, von den strukturellen Wachstumstreibern der Halbleiterindustrie zu profitieren.“

Die Unterlagen und Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung sind unter https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html verfügbar.

Weitere Termine:

30. Juli 2026 Halbjahresbericht

29. Oktober 2026 Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2026

Kontakt:

Verena Stütze

Leiterin Investor Relations & Communications

Telefon +49 89 8564 3133

investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Hightech-Waferlösungen istSiltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Wafer sind die Grundlage der Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen des digitalen Lebens – von Servern und Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Technologie, Innovationskraft und operative Exzellenz. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.300 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices SDAX und TecDAX vertreten.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen, Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verantwortung für eine solche Aktualisierung.

Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der Siltronic AG.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Diese Pressemitteilung entspricht der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 53 der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse.

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