EQS-News: Private Assets SE & Co. KGaA meldet Konzernzahlen 2025

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Private Assets SE & Co. KGaA meldet Konzernzahlen 2025



08.05.2026 / 15:44 CET/CEST

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Private Assets SE & Co. KGaA meldet Konzernzahlen 2025

Umsatz im Geschäftsjahr 2025 bei EUR 168,3 Mio. nach EUR 173,8 Mio. im Vorjahr

EBITDA bei EUR 9,0 Mio. nach EUR 6,3 Mio. in 2025

Durch neue Beteiligungen und ein bereinigtes Portfolio gut für die Zukunft aufgestellt

Hamburg, den 8. Mai 2026. Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets; WKN: A3H223, ISIN: DE000A3H2234) legt Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vor. Im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses mussten Korrekturen gemäß internationaler Rechnungslegungsstandards nach IAS 8 für das Geschäftsjahr 2024 im Zusammenhang mit der periodengerechten Umsatzrealisierung in einzelnen Projekten vorgenommen werden. Dies führte zu einer Verschiebung von Ergebnisbeiträgen in das Jahr 2024 von EUR 3,7 Mio. und entsprechend gegenläufigen Effekten im Jahr 2025. Gemäß des geprüften und vom Aufsichtsrat und Verwaltungsrat gebilligten Konzernabschlusses beläuft sich das Konzernergebnis im Jahr 2025 auf EUR - 0,4 Mio. (Vorjahr EUR -11.355 Mio. korrigiert auf EUR - 7,6 Mio.). Die Umsatzerlöse betragen EUR 168,3 Mio. (Vorjahr EUR 168,5 Mio. korrigiert auf EUR 173,8 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, beträgt EUR 9,0 Mio. (Vorjahr EUR 1,0 Mio., korrigiert auf EUR 6,3 Mio.). Das deutlich bessere Ergebnis ist im Wesentlichen auf den Abgang von verlustbringenden Beteiligungen, die Erstkonsolidierung der TAM Groupe und dem erfolgreichen Verkauf der InstaLighting GmbH zurückzuführen. Bei einem Eigenkapital von EUR 17,8 Mio. liegt die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2025 bei rund 17,6 % (Vorjahr 15,8%, nun korrigiert auf 19,7%).

2025 2024 bzw. 31.12.2025 bzw. 31.12.2024 in Mio. Euro Umsatzerlöse 168,3 173,8 EBITDA 9,0 6,3 EBIT 0,5 -5,6 Konzernergebnis -0,4 -7,6 Bilanzsumme 120,0 109,4 davon Zahlungsmittel 14,7 9,0 davon Eigenkapital 21,1 21,5 Eigenkapitalquote 17,6% 19,7%

Der Private Assets Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 wesentliche Fortschritte in der strategischen Neuausrichtung erzielt und damit eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung geschaffen. Die Ergebnisentwicklung war zwar noch von laufenden Restrukturierungsmaßnahmen sowie Belastungen aus einzelnen, nicht nachhaltig profitablen Beteiligungen geprägt, zugleich konnten jedoch deutliche Fortschritte bei der gezielten Bereinigung und Weiterentwicklung des Portfolios erreicht werden. Die bestehenden Beteiligungen zeigen zunehmend stabile operative Entwicklungen. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft von einer insgesamt positiven Entwicklung der Unternehmensgruppe im weiteren Jahresverlauf aus.

Der Geschäftsbericht ist ab 12. Mai 2026 auf der Homepage abrufbar.

Die Hauptversammlung der Private Assets SE & Co. KGaA findet am 25. Juni 2026 als Präsenzhauptversammlung in Hamburg statt.

Über Private Assets

Die Private Assets SE & Co. KGaA ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf Unternehmensbeteiligungen in Sondersituationen spezialisiert ist. Die Aktien werden im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Börse Hamburg unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt.

Private Assets beteiligt sich an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance. Ein weiterer Beteiligungsschwerpunkt sind Unternehmen mit offenen Nachfolgefragen. Das Management von Private Assets hat viele Jahre Erfahrung und einen nachweisbaren Track Record bei Investments in Sondersituationen. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über ein eingespieltes Team mit Inhouse-Erfahrung in Bereichen wie Product-Supply, Project-Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen. Durch die enge operative Begleitung seitens Private Assets erzielt die Gesellschaft in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

Weitere Informationen finden sich unter www.private-assets.de.

Kontakt:

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Brook 1

20457 Hamburg

Telefon 040 37 41 10 22

E-Mail: ir@private-assets.de

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