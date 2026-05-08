EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 111.884 Orders im April

sino AG | High End Brokerage: 111.884 Orders im April
08.05.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Düsseldorf, 8. Mai 2026
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat April 111.884 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 32,52 % gegenüber dem Vormonat (+0,65 % ggü. April 2025).
|April 2026
|März 2026
|April 2025
|Orders gesamt
|111.884
|165.814
|111.166
|Wertpapier–Orders
|108.351
|157.753
|102.264
|Future–Kontrakte
|19.333
|50.011
|19.137
Im April lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 198,69 Mrd. Euro. Eine Reduktion von 22,96 % gegenüber dem Vormonat (-15,54 % ggü. April 2025). Per 30.04.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (+0,33 % ggü. Vormonat).
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2323220
