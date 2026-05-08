EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 111.884 Orders im April

08.05.2026 / 08:00 CET/CEST
Düsseldorf, 8. Mai 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat April 111.884 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 32,52 % gegenüber dem Vormonat (+0,65 % ggü. April 2025).

 April 2026März 2026April 2025
Orders gesamt111.884165.814111.166
Wertpapier–Orders108.351157.753102.264
Future–Kontrakte19.33350.01119.137

Im April lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 198,69 Mrd. Euro. Eine Reduktion von 22,96 % gegenüber dem Vormonat (-15,54 % ggü. April 2025). Per 30.04.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (+0,33 % ggü. Vormonat).

Sprache:Deutsch
Unternehmen:sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49(0)211 3611-0
Fax:+49(0)211 3611-1136
E-Mail:info@sino.de
Internet:www.sino.de
ISIN:DE0005765507
WKN:576550
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
